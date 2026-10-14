Nuovo Ospedale della Piana: Occhiuto incontra il Sindaco di Palmi e lo rassicura sull’avvio dei lavori

Il nuovo Ospedale della Piana torna al centro del confronto istituzionale tra il Comune di Palmi e la Regione Calabria. Questa mattina il sindaco di Palmi, Giovanni Calabria, ha incontrato il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, per affrontare alcune delle principali questioni strategiche che riguardano il futuro della città e dell’intero comprensorio. All’incontro ha partecipato anche il consigliere regionale Giuseppe Mattiani. Il tema centrale del colloquio è stato il completamento del nuovo presidio ospedaliero, un’infrastruttura considerata fondamentale per migliorare l’offerta sanitaria e garantire servizi adeguati alle esigenze della popolazione della Piana. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, Occhiuto ha fornito rassicurazioni sulla realizzazione dell’opera, manifestando determinazione rispetto al prossimo avvio dei lavori e al loro completamento. Un confronto che ha riguardato anche le prospettive di sviluppo del territorio e la necessità di rafforzare la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali.

Nuovo Ospedale della Piana, le rassicurazioni di Occhiuto al sindaco Calabria

Particolare attenzione è stata dedicata al nuovo Ospedale della Piana, una delle opere considerate strategiche per il sistema sanitario del territorio. Nel corso dell’incontro, il sindaco Giovanni Calabria ha avuto modo di confrontarsi direttamente con il presidente Roberto Occhiuto sulle prospettive di completamento della struttura, richiamando l’importanza di dotare la Piana di un presidio sanitario capace di rispondere alle necessità dei cittadini. Stando a quanto comunicato dall’Amministrazione comunale, il governatore ha rassicurato il primo cittadino rispetto al percorso che dovrà portare all’avvio dei lavori e alla conclusione dell’intervento. La questione sanitaria rappresenta infatti una delle priorità del territorio, anche in considerazione del ruolo che la nuova infrastruttura è destinata ad assumere nell’organizzazione dell’assistenza ospedaliera. Nel resoconto dell’incontro non vengono tuttavia indicate date precise per l’apertura dei cantieri o per il completamento dell’opera.

“Il presidente Occhiuto ha inteso rassicurarmi in merito al completamento del nuovo Ospedale della Piana”, ha dichiarato il sindaco Giovanni Calabria. “Ho apprezzato la determinazione del Presidente in merito al prossimo inizio dei lavori e al completamento dell’opera. Sono convinto che il dialogo costante e la collaborazione tra le Istituzioni rappresentino la strada migliore per affrontare le sfide del presente e costruire nuove opportunità per il futuro di Palmi e dell’intero territorio.”

Sanità e sviluppo della Piana al centro del confronto istituzionale

Oltre alla realizzazione del nuovo ospedale, il colloquio tra il presidente della Regione Calabria e il sindaco di Palmi ha affrontato diverse questioni legate alle prospettive di sviluppo della città e dell’area della Piana. Il confronto ha riguardato in particolare la necessità di consolidare le sinergie tra Comune, Regione e rappresentanti istituzionali, individuando nella collaborazione tra enti uno strumento per affrontare le esigenze del territorio. La presenza del consigliere regionale Giuseppe Mattiani si inserisce in questo quadro di dialogo sulle priorità locali e sulle iniziative da portare avanti attraverso il coinvolgimento dei diversi livelli amministrativi. L’incontro si è svolto, secondo quanto riferito dall’Amministrazione comunale, in un clima di collaborazione istituzionale, con la volontà condivisa di mantenere aperto il confronto sulle questioni considerate strategiche per il futuro di Palmi e del comprensorio.

Per l’Amministrazione comunale, il rapporto con la Regione rappresenta un elemento importante per seguire l’evoluzione dei principali interventi che interessano il territorio, a partire proprio dalle infrastrutture sanitarie. Il sindaco Calabria ha ribadito l’importanza di un dialogo costante tra le istituzioni, nella convinzione che la collaborazione possa favorire risposte concrete alle necessità della popolazione e contribuire alla crescita della città. In questa prospettiva, il completamento dell’Ospedale della Piana rimane uno dei dossier prioritari, insieme alle altre questioni che riguardano lo sviluppo e il rafforzamento dei servizi per i cittadini. La disponibilità al confronto emersa durante l’incontro costituisce, nelle intenzioni dell’Amministrazione, la base per proseguire il lavoro istituzionale sulle esigenze del territorio.

Il Comune di Palmi continuerà a seguire l’iter dell’opera

L’Amministrazione comunale ha confermato l’intenzione di monitorare con la massima attenzione i dossier strategici per Palmi e per l’intera Piana, mantenendo attivo il confronto con la Regione Calabria e con i rappresentanti istituzionali. Al centro dell’attenzione resterà il percorso relativo al nuovo ospedale, sul quale il sindaco ha ricevuto le rassicurazioni del presidente Occhiuto in merito al prossimo avvio dei lavori e al completamento dell’infrastruttura. L’obiettivo dichiarato è trasformare le esigenze espresse dai cittadini in risultati concreti, attraverso una collaborazione continuativa tra le amministrazioni coinvolte. L’incontro di questa mattina rappresenta quindi un passaggio nel dialogo istituzionale sul futuro sanitario e sulle prospettive di sviluppo del territorio, mentre per conoscere tempi e modalità operative dei prossimi interventi sarà necessario attendere ulteriori comunicazioni ufficiali.