NOVA Basket affronta la Dierre Reggio Calabria, Stella: “lavoriamo bene, ma piedi per terra”

Seconda giornata di campionato per la NOVA Basket di coach Claudio Pizzuto e coach Giovanni Gentile, che sabato sera alle 19:00 affronteranno in trasferta la Dierre Reggio Calabria, nello storico Pianeta Viola “Massimo Mazzetto”. Dopo l’esordio vincente contro la Nuova Pall. Marsala, la NOVA è attesa da una sfida subito importante contro una formazione che ha iniziato il campionato con una vittoria esterna sul campo della Virtus Trapani. Gli arbitri del match saranno Antonio Caputo di Lamezia Terme (CZ) e Vincenzo Lopresti di Bagnara Calabra (RC).

Sono 4 i precedenti tra le due formazioni, con 2 vittorie per parte. Nell’ultimo confronto, disputato nella 5ª giornata di Ritorno della Serie C 2025/26, la Dierre si impose per 87-63. L’ultimo successo della NOVA risale invece alla 5ª giornata di Andata della scorsa stagione, quando i ragazzi del duo Pizzuto-Gentile vinsero al PalaTorre per 84-71.

Queste le parole del capitano Francesco Carlo Stella alla vigilia della sfida: “essere ancora il capitano della NOVA è per me un motivo di grande orgoglio e responsabilità. Stiamo lavorando bene e credo che il merito sia anche di coach Pizzuto e coach Gentile, due allenatori che conoscono bene questo gruppo e sanno come farci lavorare ogni giorno con serietà, senza mai perdere di vista l’obiettivo della crescita.

Dobbiamo però rimanere con i piedi per terra: abbiamo iniziato bene, ma siamo solo alla seconda giornata e questa partita può darci indicazioni importanti sul tipo di campionato che possiamo disputare. La Dierre è una squadra costruita molto bene, con giocatori importanti e ambizioni altrettanto importanti. Lo ha già dimostrato vincendo a Trapani, su un campo difficile. Noi dovremo essere pronti, giocare la nostra pallacanestro e soprattutto affrontare la gara con la giusta mentalità“.

Sarà possibile seguire gli aggiornamenti della gara sui canali social ufficiali della NOVA Basket al link https://www.facebook.com/asdnovabasket.