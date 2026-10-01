Notre Dame de Paris a Messina, a Palazzo Zanca la presentazione dell’evento

Si terrà martedì 6 ottobre, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la conferenza stampa di presentazione di “Notre Dame de Paris”, in programma al PalaRescifina di Messina dal 22 al 25 ottobre 2026. All’incontro con i giornalisti saranno presenti il sindaco Federico Basile, l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro e il promoter Giuseppe Rapisarda. È prevista inoltre la partecipazione di uno dei protagonisti di “Notre Dame de Paris”, l’Opera Popolare che, fin dal suo debutto, ha conquistato il pubblico italiano, trasformandosi in un vero fenomeno popolare e in uno degli spettacoli più longevi della cultura italiana, con 4,5 milioni di spettatori.

A oltre vent’anni dalla prima messa in scena, la forza di “Notre Dame de Paris” continua a risiedere nella capacità di affrontare temi universali e profondamente attuali, mettendo al centro l’emarginazione, la paura del diverso e il peso dei pregiudizi e mostrando come la diversità possa rappresentare una risorsa e non una minaccia. La storia restituisce, attraverso i suoi personaggi, la fragilità e le contraddizioni dell’essere umano: la ricerca di un posto nel mondo, il bisogno di giustizia, il desiderio d’amore, il conflitto tra ciò che siamo e ciò che gli altri vedono in noi. È anche questa capacità di parlare a pubblici e generazioni diverse ad avere reso “Notre Dame de Paris” un’opera popolare moderna, capace di mantenere intatta la propria forza espressiva e di attraversare il tempo, le generazioni e i confini.