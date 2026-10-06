Nominato il nuovo Luogotenente Divisione 12 Magna Graecia Kiwanis international | NOME

È stata una serata emozionante, ricca di partecipazione e di significati, quella vissuta dal Kiwanis Club Cosenza Città degli Enotri in occasione della cerimonia del passaggio della campana, alla presenza delle massime autorità kiwaniane internazionali e distrettuali. La serata si è aperta con i saluti istituzionali del Sindaco di Rende, Sandro Principe e del parlamentare Simona Loizzo, che hanno evidenziato la bontà e il valore delle numerose iniziative realizzate dal Club negli anni della presidenza di Delly Fabiano, sottolineandone la capacità di promuovere confronto, sensibilizzazione e attenzione verso le principali questioni sociali e verso il territorio.

Un appuntamento di particolare rilievo anche per la presenza di importanti esponenti del Kiwanis: Il Governatore del Distretto Italia-San Marino Nunzio Spampinato, Daniel Vigneron, Past President International; Salvatore Chianello, Trustee International; Francesco Cardile, Governatore eletto, insieme ai Past Governatori che, nel corso dei quattro anni, hanno accompagnato il cammino della presidente Delly Fabiano.

La cerimonia ha rappresentato non soltanto un momento formale, ma soprattutto l’occasione per ripercorrere quattro anni di intensa attività, durante i quali Delly Fabiano, fondatrice del Kiwanis Cosenza Città degli Enotri, ha guidato il Club attraverso un percorso caratterizzato da numerose iniziative e da un costante rapporto con il territorio.

Nel suo intervento, la presidente uscente ha ricordato con emozione il quadriennio appena concluso, un percorso ampio e articolato che ha affrontato temi di grande attualità con il contributo di personalità di rilievo. Sanità, legalità, ambiente, territorio, intelligenza artificiale e comunicazione sono stati alcuni degli argomenti al centro delle iniziative promosse dal Club.

Il filo conduttore dell’attività è stato la mission del Kiwanis, con particolare attenzione alla difesa dei diritti dei bambini e all’impegno per migliorare la società e l’ambiente nel quale le nuove generazioni sono chiamate a crescere.

Tra le attività realizzate nel corso del quadriennio hanno avuto particolare rilievo anche i premi e i riconoscimenti promossi dal Club, tra cui il Premio Giornalistico e il premio “Calabresi Straordinari”, attraverso i quali sono state valorizzate professionalità, personalità e storie capaci di rappresentare esempi positivi per la Calabria.

Per Delly Fabiano, però, la conclusione del mandato presidenziale coincide con l’inizio di una nuova sfida, quella legata al ruolo di Luogotenente della Divisione 12 Magna Graecia. “È una cosa che mi fa immensamente piacere perché sono stimoli nuovi e voglia di fare sempre più con passione, con determinazione, con concretezza“, ha spiegato.

Un nuovo incarico che arriva con la consapevolezza dell’importanza che i club service possono assumere in una società attraversata da profonde trasformazioni.

Tra gli obiettivi del nuovo percorso ci sarà anche quello di rafforzare la collaborazione tra i diversi Club, superando gli individualismi e costruendo una maggiore capacità di fare squadra, per rendere il Kiwanis sempre più incisivo sul territorio.

Nel corso della serata il passaggio della campana da Delly Fabiano a Maria Federica Diego, che assume la guida del Kiwanis Club Cosenza Città degli Enotri. Contestualmente, Delly Fabiano assume l’incarico di Luogotenente, subentrando ad Antonio Amodeo.

Un avvicendamento nel segno della continuità, che non chiude un percorso ma apre una nuova stagione di impegno e partecipazione. La serata ha così celebrato quattro anni di attività, di iniziative e di servizio, ma ha soprattutto rappresentato un nuovo punto di partenza, con l’obiettivo di rendere sempre più incisiva la presenza del Kiwanis sul territorio e di continuare a promuovere iniziative capaci di contribuire alla crescita della comunità e alla tutela dei diritti dei bambini.