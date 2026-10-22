Nizza di Sicilia, Briguglio vicino al movimento di De Luca? Il Pd convoca una riunione

Si accende il confronto politico a Nizza di Sicilia, dopo l’interesse manifestato dal sindaco Natale Briguglio nei confronti del movimento Sindaci d’Italia. A intervenire è il segretario provinciale del Partito Democratico di Messina, Armando Hyerace, che esprime forti perplessità sulla posizione del primo cittadino e chiede un chiarimento politico all’interno del partito. Al centro della questione c’è la compatibilità tra l’appartenenza dichiarata di Briguglio al Partito Democratico e l’interesse verso un movimento che guarda a un progetto politico che ha già annunciato un accordo con il centrodestra per sostenere Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche.

Hyerace: “difficile conciliare l’appartenenza al Pd con l’interesse per Sindaci d’Italia”

Il segretario provinciale dei democratici messinesi interviene dopo aver appreso dell’apertura del sindaco Briguglio verso il movimento degli amministratori locali. “Abbiamo appreso con non poca perplessità la notizia dell’interesse manifestato dal sindaco di Nizza di Sicilia, Natale Briguglio, verso il movimento Sindaci d’Italia. Ho ascoltato anche le sue dichiarazioni e ritengo necessario fare chiarezza”, afferma Hyerace. Il dirigente del Pd sottolinea quindi quella che considera una contraddizione politica tra l’appartenenza al suo partito e il possibile avvicinamento a un progetto che guarda al centrodestra. “È difficile conciliare la dichiarata appartenenza al Partito Democratico con l’interesse per un movimento che guarda a un progetto politico che ha già annunciato un accordo con il centrodestra per sostenere Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche”, dichiara.

Il nodo delle risorse ai Comuni e le critiche all’alleanza con il centrodestra

Hyerace amplia poi il ragionamento al ruolo degli amministratori locali e alle politiche nazionali che riguardano direttamente i Comuni. Secondo il segretario provinciale del Pd, esisterebbe un’ulteriore contraddizione tra l’obiettivo dichiarato di Sindaci d’Italia di valorizzare le autonomie locali e la scelta di guardare a un’alleanza con il centrodestra. “Sindaci d’Italia dice di voler mettere al centro gli amministratori locali, ma guarda a un’alleanza con chi ha chiesto proprio ai Comuni di pagare i tagli alla spesa pubblica: secondo l’Anci, nel solo 2026, 460 milioni di euro in meno di spesa corrente”, sostiene Hyerace. Il segretario democratico richiama inoltre le difficoltà finanziarie che, a suo giudizio, interessano gli enti locali, dalla riduzione delle risorse per le opere pubbliche alla carenza di finanziamenti per alcuni servizi essenziali. “Sono calati i finanziamenti per le opere pubbliche, dalla messa in sicurezza del territorio alla rigenerazione urbana, e mancano risorse per gli alunni con disabilità, gli asili nido e i servizi essenziali”, afferma.

Hyerace: “il civismo non può diventare una copertura per il trasformismo”

Un altro punto della critica riguarda l’autonomia differenziata, che Hyerace considera un possibile fattore di ampliamento delle disuguaglianze territoriali. “E c’è l’autonomia differenziata, che rischia di allargare il divario tra Nord e Sud a danno proprio dei territori che questo movimento dice di voler rappresentare”, dichiara. Per il segretario provinciale del Pd, il ruolo dei sindaci dovrebbe essere legato innanzitutto alla difesa delle risorse e dei servizi destinati alle comunità locali. “Il pragmatismo dei sindaci dovrebbe partire da qui, e il civismo non può diventare la copertura di operazioni di trasformismo o di convenienza”, aggiunge Hyerace, esprimendo una critica politica alla prospettiva di adesione al movimento.

Il Pd convoca una riunione urgente a Nizza di Sicilia: “mi aspetto la presenza di Briguglio”

La vicenda avrà adesso un passaggio di confronto all’interno del Partito Democratico di Nizza di Sicilia. Hyerace ha infatti annunciato di aver chiesto al segretario del circolo locale di convocare urgentemente una riunione degli iscritti, alla quale auspica che partecipi anche il sindaco Briguglio. “Il Partito Democratico, pur essendo all’opposizione a livello nazionale e regionale, sta ogni giorno al fianco dei propri sindaci, come ha fatto anche con l’amministrazione di Nizza di Sicilia”, sottolinea il segretario provinciale. “Nel rispetto della centralità dei circoli, ho chiesto al segretario del circolo Pd di Nizza di convocare con urgenza una riunione degli iscritti, alla quale mi aspetto partecipi anche il sindaco Briguglio”, precisa. L’obiettivo dichiarato è chiarire la posizione politica del primo cittadino e il suo rapporto con il movimento Sindaci d’Italia. “La chiarezza delle posizioni politiche è una questione di coerenza e di rispetto verso chi ha condiviso un percorso comune”, conclude Hyerace.