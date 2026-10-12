Nissa-Reggina, sarà Giornata Biancoscudata. Giovannone: “gara dell’anno, se vinciamo li avviciniamo”

“Domenica c’è la partita dell’anno, contro la Reggina, la grande favorita per la vittoria del campionato. Con questi due pareggi non abbiamo perso punti verso quella che sarebbe la diretta rivale, che ha perso e pareggiato nelle ultime due. Se vinciamo la avviciniamo in classifica. Sarà giornata biancoscudata”. Così il patron della Nissa Luca Giovannone parla alla città dopo i due pareggi conquistati contro Igea Virtus e Ragusa e prima della sfida contro gli amaranto, che si giocherà domenica. Per l’occasione, la società ha indetto la Giornata Biancoscudata.