Nissa-Reggina, dove vedere la partita in diretta: chi trasmetterà la live streaming del match

Nissa–Reggina è uno dei match di cartello dell’8ª giornata del girone I di Serie D. Di fronte, due delle squadre considerate più attrezzate sulla carta dagli addetti ai lavori, perlomeno alla vigilia. La squadra amaranto, al netto dell’unico punto conquistato nelle ultime due gare, sta rispettando il pronostico, dal momento che guarda tutti dall’alto in virtù del primo posto in coabitazione con il Sambiase. La compagine di Caltanissetta, invece, è partita male, ha già perso due volte, pareggiato tre, è a metà classifica e ha già cambiato allenatore.

La partita si giocherà allo stadio “Marco Tomaselli”, ma non tutti potranno assistervi dal vivo. Chi è impossibilitato a guardarla sul posto, dove potrà vedere il match? Come sempre per le gare in trasferta della Reggina, a trasmettere la sfida sarà Reggio Tv, che anche per questa stagione ha acquisito i diritti per la visione delle partite lontano dal Granillo. Il club amaranto, poi, potrà rendere disponibile su Reggina Channel il segnale audiovisivo delle gare in trasferta degli amaranto ricomprese nel pacchetto di diritti acquisito da Reggio Tv. Questo significa che la partita potrà essere visibile anche su Reggina Channel, la nuova piattaforma del club.

Nissa-Reggina, la diretta live testuale su StrettoWeb con tutti gli aggiornamenti

Come di consueto, per chi non può assistere alla sfida neanche in streaming, StrettoWeb offre la possibilità di seguire il match attraverso la diretta live testuale. La partita verrà raccontata dall’inizio alla fine, con le formazioni ufficiali, la cronaca in tempo reale e poi gli aggiornamenti di fine gara, tra pagelle, dichiarazioni post partita, approfondimenti e risultati di giornata.