Nissa-Reggina, attiva la prevendita: info e prezzi dei biglietti per i tifosi amaranto che si recheranno a Caltanissetta

“E’ attiva la prevendita del settore ospiti per la gara Nissa-Reggina, in programma domenica 18 ottobre allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta con calcio d’inizio alle ore 15:00. I tifosi amaranto potranno acquistare i tagliandi d’ingresso al prezzo di 12 euro (costi di commissione compresi). Tagliandi disponibili online sulla piattaforma Liveticket e presso Bcenters, con sede a Reggio Calabria in via Sbarre Centrali 268 (orario continuato fino a sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:30, domenica dalle 9:00 alle 13:00)”.

Così in una nota il club amaranto comunica l’attivazione della prevendita per la sfida di domenica alle ore 15 tra Nissa e Reggina, due tra le squadre più attrezzate sulla carta. I padroni di casa, però, non stanno rispettando i pronostici in questo avvio: si trovano infatti invischiati a metà classifica e hanno già cambiato allenatore. La Reggina, invece, nonostante il solo punto nelle ultime due gare, è sempre prima in classifica, a pari merito con il Sambiase.