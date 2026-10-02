Nicotera celebra la Giornata nazionale del dializzato: convegno su cure e trapianti | INFO

Si terrà domenica 4 ottobre 2026 a Nicotera, in provincia di Vibo Valentia, la XXXV Giornata nazionale del dializzato, iniziativa promossa da ANED – Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto APS, con il coinvolgimento del Comune di Nicotera e dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. L’appuntamento è in programma dalle 10:30 alle 12:45 nella Sala del Comune di Nicotera, dove si svolgerà il congresso-convegno dal titolo “Dietro ogni dialisi un nome, una vita, un diritto: cure eque e accesso al trapianto per tutti”. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e punta a richiamare l’attenzione sulla condizione dei pazienti sottoposti a dialisi, sulla qualità dell’assistenza sanitaria e sulle possibilità offerte dai percorsi di trapianto.

Numerosi gli interventi previsti. Tra i partecipanti figurano Mimmo Pagano, responsabile Sanità dell’associazione “Diritti Difesa del Territorio”; Nicodemo Napoli, vicepresidente Avis regionale Calabria; il sindaco di Nicotera Giuseppe Marasco; Maria Larosa, segretaria ANED APS Comitato Calabria; Rossella Iannello, testimone del trapianto e dirigente del Comitato ANED Calabria; Francesco Varde, vicario giudiziale in Curia e parroco di Mesiano; i nefrologi Cesare Fornaciari e Giuliana Papalia.

Interverranno inoltre Franco Zappia, direttore dell’UOC Chirurgia dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia; Pellegrino Mancini, già coordinatore del Centro regionale trapianti Calabria; Anna Grande, componente della Task Force del Centro nazionale trapianti; Vincenzo Panuccio, primario facente funzioni di Nefrologia, Dialisi e Trapianti di Reggio Calabria, e Antonio Battistini, commissario dell’ASP di Vibo Valentia. A moderare l’incontro sarà Pasquale Scarmozzino, dirigente nazionale ANED APS.

Al termine del convegno si svolgerà anche la votazione dei soci ANED per il rinnovo del direttivo regionale del Comitato Calabria, completando una giornata dedicata non soltanto alla sensibilizzazione, ma anche alla partecipazione associativa e alla rappresentanza dei pazienti dializzati e trapiantati.