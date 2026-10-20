Next Gen ATP Finals di Tennis, Diego Nepi e Marco Mezzaroma (Sport & Salute) in visita al Museo con il Sindaco Cannizzaro | FOTO

Una visita al Museo prima della conferenza stampa. L’Amministratore delegato e il Presidente di Sport & Salute, Diego Nepi e Marco Mezzaroma, sono stati accompagnati dai Bronzi di Riace direttamente dal Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. La visita è stata precedente alla conferenza stampa che si sta tenendo presso la Sala “Monsignor Ferro” di Palazzo Alvaro, dove si sta presentando il grande evento di dicembre, le Next Gen ATP Finals 2026. Un’occasione, l’evento odierno, per presentare il torneo e le prospettive di un appuntamento internazionale importante per la Città e per tutto il territorio metropolitano.

Alla conferenza stampa presenti il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente della FITP Angelo Binaghi, il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e del Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro.