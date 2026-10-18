Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria, tutto pronto per la conferenza sul grande evento di tennis: sullo Stretto anche Abodi e Binaghi

Martedì 20 ottobre, alle ore 11.30, presso la Sala “Monsignor Ferro” di Palazzo Alvaro, si terrà l’evento di presentazione delle Next Gen ATP Finals 2026, la grande manifestazione sportiva di tennis che si svolgerà a Reggio Calabria dal 9 al 13 dicembre. Per l’occasione, sullo Stretto, anche la presenza di importanti ospiti. La conferenza si svolgerà infatti alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del Presidente della FITP Angelo Binaghi, del Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, oltre che – ovviamente – del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e del Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. Sarà l’occasione per presentare il torneo e le prospettive di un appuntamento internazionale importante per la Città e per tutto il territorio metropolitano.