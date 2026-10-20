Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria, Bilardi: “ministro Abodi rappresenta attenzione del governo con la nostra città”

Giuseppe Bilardi, capogruppo di Fratelli d'Italia, ringrazia il ministro Abodi per l'attenzione del governo Meloni per Reggio Calabria in occasione della presentazione delle Next Gen ATP Finals che si terranno a dicembre in città

Ministro Abodi Bilardi

Il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Giuseppe Bilardi, a nome dell’intero gruppo, ringrazia il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, per la sua presenza a Reggio Calabria in occasione della presentazione delle Next Gen ATP Finals, in programma dal 9 al 13 dicembre al PalaCalafiore. “Ringrazio il Ministro Abodi per aver scelto di essere qui, a Reggio Calabria, e di presentare di persona uno dei più grandi eventi sportivi che la nostra città abbia mai ospitato”, dichiara Bilardi. “La sua presenza ha un valore che va oltre la cerimonia: dice che le istituzioni nazionali guardano a Reggio con attenzione e fiducia“.

Il torneo, che riunisce i migliori giovani tennisti del circuito ATP, torna in Italia dopo tre edizioni a Gedda, ed è stato assegnato a Reggio Calabria dall’ATP in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel. Tra i campioni passati dal torneo figurano Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Per noi questo evento non è soltanto un’opportunità di visibilità, di turismo e di sviluppo economico“, prosegue il capogruppo. “È il segno di un legame con chi ha voluto fortemente la presenza del Governo sul nostro territorio: la nostra leader Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio. Reggio Calabria è oggi una città che il Paese guarda con interesse, e Fratelli d’Italia è orgogliosa di far parte di questo percorso“.

Bilardi richiama infine il valore dell’evento per i più giovani: “lo sport è una delle strade più concrete per offrire ai nostri ragazzi valori, opportunità e un motivo in più per credere nel proprio territorio. Vedere i migliori talenti del tennis mondiale giocare a Reggio sarà un’occasione per sognare e per dimostrare, ancora una volta, la capacità della nostra città di accogliere grandi eventi. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia continuerà a lavorare, accanto al Sindaco Cannizzaro e all’Amministrazione, perché questa occasione lasci a Reggio risultati duraturi“.

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