Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria, Bilardi: “ministro Abodi rappresenta attenzione del governo con la nostra città”

Il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Giuseppe Bilardi, a nome dell’intero gruppo, ringrazia il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, per la sua presenza a Reggio Calabria in occasione della presentazione delle Next Gen ATP Finals, in programma dal 9 al 13 dicembre al PalaCalafiore. “Ringrazio il Ministro Abodi per aver scelto di essere qui, a Reggio Calabria, e di presentare di persona uno dei più grandi eventi sportivi che la nostra città abbia mai ospitato”, dichiara Bilardi. “La sua presenza ha un valore che va oltre la cerimonia: dice che le istituzioni nazionali guardano a Reggio con attenzione e fiducia“.

Il torneo, che riunisce i migliori giovani tennisti del circuito ATP, torna in Italia dopo tre edizioni a Gedda, ed è stato assegnato a Reggio Calabria dall’ATP in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel. Tra i campioni passati dal torneo figurano Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

“Per noi questo evento non è soltanto un’opportunità di visibilità, di turismo e di sviluppo economico“, prosegue il capogruppo. “È il segno di un legame con chi ha voluto fortemente la presenza del Governo sul nostro territorio: la nostra leader Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio. Reggio Calabria è oggi una città che il Paese guarda con interesse, e Fratelli d’Italia è orgogliosa di far parte di questo percorso“.

Bilardi richiama infine il valore dell’evento per i più giovani: “lo sport è una delle strade più concrete per offrire ai nostri ragazzi valori, opportunità e un motivo in più per credere nel proprio territorio. Vedere i migliori talenti del tennis mondiale giocare a Reggio sarà un’occasione per sognare e per dimostrare, ancora una volta, la capacità della nostra città di accogliere grandi eventi. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia continuerà a lavorare, accanto al Sindaco Cannizzaro e all’Amministrazione, perché questa occasione lasci a Reggio risultati duraturi“.