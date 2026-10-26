“Nella Piana di Gioia Tauro cresce la povertà”: l’allarme di un volontario, la minaccia futura e le richieste di aiuto | INTERVISTA

La povertà nella Piana di Gioia Tauro sta crescendo in modo preoccupante, aggravata dall’arrivo imminente di migliaia di lavoratori stagionali africani regolari per la raccolta agricola. Nonostante la demolizione della vecchia tendopoli per garantire maggiore dignità, persiste una grave emergenza alloggiativa che lascerà centinaia di persone senza un posto dove dormire a novembre. A questa situazione si aggiunge il disagio di numerosi cittadini italiani che, spinti dalla vergogna, chiedono aiuto in modo riservato per via della crisi economica locale.

A lanciare l’allarme è il volontario Bartolo Mercuri, che con la sua comunità offre generi alimentari e vestiti grazie alla generosità della Calabria e al sostegno del Banco Alimentare. Questa l’intervista ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.