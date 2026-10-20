’Ndrangheta, Klaus Davi presenta il suo libro a Vibo Valentia e svela il video dell’incontro con il boss Francesco Pesce detto “Testuni”

“Si terrà venerdì 23 ottobre alle ore 10.30 al Valentianum di Vibo Valentia in Sala Nera, nell’ambito della IX edizione del Festival del Sud, la presentazione del libro di Klaus Davi “I killer della ‘ndrangheta”. A moderare l’incontro sarà il giornalista Pietro Comito. Interverranno Giuseppe Lombardo, Procuratore aggiunto della Dda di Reggio Calabria, e Mons. Filippo Ramondino, Direttore Archivio Storico Diocesano”. Lo afferma in una nota Klaus Davi.

“Per l’occasione Klaus Davi diffonderà il video del suo ultimo incontro a Rosarno con il boss Francesco Pesce detto “Testuni”, capo della ‘ndrina di Rosarno, incontrato e incalzato dal giornalista sul pentimento di Giuseppina Pesce, che nel 2010 decise di accusare i propri famigliari, prima figlia di un boss a farlo. Davi ha chiesto a Francesco Pesce se avesse letto il libro di Giuseppina in cui Francesco è indicato come la causa della frizione della famiglia. Nel corso dell’incontro Davi accennerà anche alla sua inchiesta sui rapporti fra famiglie di ‘ndrangheta come i Mancuso e i Pesce-Bellocco. L’appuntamento è inserito nel calendario ufficiale del Festival del Sud 2026 (23-25 ottobre) nella fascia delle 10.30 in contemporanea in 6 sale del Valentianum. Il programma è visibile online sul sito del Festival”.