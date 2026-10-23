Natuzza Evolo, boom di richieste per lo spettacolo a Vibo Valentia: “Fortunata di Dio” raddoppia dopo il sold out

Il successo di “Fortunata di Dio”, l’opera teatrale dedicata alla vita di Natuzza Evolo, porta a una nuova data a Vibo Valentia. Dopo il tutto esaurito registrato per lo spettacolo delle ore 21:00 del 5 novembre al Teatro Comunale, la produzione ha annunciato una seconda rappresentazione alle ore 17:30 dello stesso giorno, per consentire a un pubblico ancora più numeroso di assistere allo spettacolo dedicato alla Serva di Dio di Paravati. A comunicare la nuova replica è il produttore Ruggero Pegna, che ha scritto l’opera insieme al regista Andrea Ortis, già autore di grandi produzioni teatrali come Divina Commedia, Van Gogh Cafè e Frida Opera Musical. I biglietti per la rappresentazione aggiuntiva sono già disponibili sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati, tra cui La Dea Bendata Tabacchi Lo Bianco a Vibo Valentia. Un nuovo appuntamento che conferma il forte interesse suscitato dallo spettacolo, soprattutto nel territorio in cui Natuzza Evolo ha vissuto e nel quale continua a essere profondamente amata e ricordata.

Ruggero Pegna: “Una risposta straordinaria, fortissimo il legame con mamma Natuzza”

Il produttore Ruggero Pegna ha accolto con soddisfazione il risultato della prevendita, sottolineando il particolare rapporto che lega il territorio vibonese alla figura di Natuzza Evolo. “Vibo e l’intera provincia, in cui si trova Mileto, di cui Paravati è una frazione – afferma Ruggero Pegna – stanno dando una risposta straordinaria, la conferma del fortissimo legame con mamma Natuzza, come la chiamano tutti i devoti… Anche se è uno spettacolo che racconta una storia di fede, è scritto con il linguaggio del teatro, per cui si rivolge a tutti, credenti e non credenti, in modo obiettivo ed equilibrato, così che ognuno possa sentirlo e viverlo in base alla propria sensibilità e alle proprie convinzioni”. L’opera, dunque, non si rivolge esclusivamente al pubblico religioso, ma propone un racconto teatrale capace di coinvolgere spettatori con sensibilità e convinzioni differenti. Intanto prosegue regolarmente la prevendita per lo spettacolo del 3 novembre al Teatro Politeama di Catanzaro, dove a partire dal 1° novembre, Festa di Tutti i Santi, si svolgeranno anche le prove della produzione.

La storia di Natuzza Evolo e della Calabria del Novecento arriva a teatro

“Fortunata di Dio” porta sul palcoscenico la storia umana e spirituale di Natuzza Evolo, la mistica di Paravati, inserendola nel contesto della Calabria del Novecento e delle vicende che hanno attraversato l’intero Paese. La produzione racconta la vita di una donna umile, madre e analfabeta, alla quale vengono attribuiti fenomeni mistici straordinari e che è diventata un punto di riferimento per numerosissimi devoti. Tra gli episodi legati alla sua figura figurano racconti di dialoghi con persone di ogni lingua, guarigioni considerate inspiegabili, bilocazioni, stigmate, emografie, apparizioni e conversazioni con angeli, anime dell’aldilà, la Madonna, Gesù e i Santi. Eventi e testimonianze che fanno parte della storia religiosa e popolare legata a Natuzza e che lo spettacolo ripercorre attraverso il linguaggio teatrale. Dopo la prima rappresentazione dello scorso maggio a Cosenza, l’opera ha raccolto apprezzamenti da parte della critica e del pubblico, che ne hanno sottolineato la capacità di unire una realizzazione scenica articolata a un racconto appassionante, sincero e commovente di umanità e fede.

Il cast e la produzione: Annalisa Insardà interpreta mamma Natuzza

A interpretare Natuzza Evolo è Annalisa Insardà, protagonista di una rappresentazione che punta a restituire sul palcoscenico la dimensione umana e spirituale della donna di Paravati. Accanto a lei recita un cast composto da Antonello Angiolillo, Jacopo Siccardi, Michele Radice, Luca Attadia, Valeria Zazzaretta ed Enrico Cava. La direzione artistica dello spettacolo si avvale delle musiche di Francesco Perri e delle scenografie mobili realizzate da Lele Moreschi e Filippo Iezzi, arricchite dal lavoro sulle luci e dagli effetti speciali curati da Virginio Levrio. Una produzione complessa che, attraverso musica, recitazione e scenografie, ricostruisce la vita di Natuzza Evolo e il contesto storico e sociale in cui è maturata la sua esperienza. L’opera, scritta da Ruggero Pegna e Andrea Ortis, intende proporre una narrazione equilibrata di una vicenda che continua a suscitare interesse e partecipazione, intrecciando la storia personale della protagonista con quella della sua terra.

Il patrocinio della Fondazione e gli sponsor dello spettacolo

“Fortunata di Dio” gode del patrocinio morale della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, la realtà che ha realizzato a Paravati l’imponente Santuario e l’intero complesso della Villa della Gioia, destinato a malati e anziani, secondo quanto voluto da Natuzza Evolo. Un legame che unisce la produzione teatrale ai luoghi nei quali la Serva di Dio ha vissuto e nei quali prosegue l’attività della Fondazione. Il progetto artistico è sostenuto anche da numerosi sponsor, tra cui Harmonic Innovation Group Spa, Gruppo Caffo Vecchio Amaro del Capo, Francioso Comunicazione, Banca Mediocrati, Camera di Commercio di Catanzaro e Vibo Valentia e Comune di Vibo Valentia. La nuova replica del 5 novembre alle ore 17:30 si aggiunge quindi alla rappresentazione delle 21:00, già sold out, mentre resta confermato l’appuntamento del 3 novembre a Catanzaro. Per assistere allo spettacolo aggiuntivo di Vibo Valentia è possibile acquistare i biglietti sul sito ticketone.it e presso i rivenditori autorizzati.