Natale a Messina 2026, il Comune cerca proposte per eventi, spettacoli e luminarie: pubblicati tre avvisi, le scadenze

Aperte le manifestazioni di interesse per il programma natalizio, dall'8 dicembre al 7 gennaio. Spazio a piccoli e grandi eventi, allestimenti luminosi e iniziative nei villaggi e nelle periferie. Domande entro il 15 novembre per gli spettacoli e il 14 dicembre per le sponsorizzazioni

Natale Messina

Messina si prepara al Natale 2026 e il Comune avvia le procedure per organizzare il programma di eventi, spettacoli e allestimenti che accompagneranno la città durante le festività. L’Amministrazione comunale ha annunciato la pubblicazione all’Albo Pretorio online di tre avvisi pubblici per raccogliere manifestazioni di interesse nell’ambito del progetto “Natale a Messina 2026”, inserito nel programma POC Metro ME I.3.1.c e nel piano promozionale “Messina Città della Musica e degli Eventi”. L’obiettivo è coinvolgere operatori economici e soggetti privati nella realizzazione delle iniziative natalizie, valorizzando le caratteristiche del territorio e sostenendo le attività economiche e commerciali. Particolare attenzione sarà riservata ai villaggi e alle periferie di Messina, per distribuire gli appuntamenti anche al di fuori del centro cittadino.

Natale a Messina 2026, tre avvisi per eventi e allestimenti

Le procedure rientrano nel percorso di promozione del “Brand Messina”, avviato nel 2021, con l’intento di rafforzare l’attrattività turistica e commerciale della città attraverso un calendario di iniziative diffuse sul territorio. I tre avvisi riguardano rispettivamente piccoli eventi, grandi eventi e sponsorizzazioni tecniche per gli allestimenti natalizi. Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate secondo le modalità e le scadenze previste dai singoli bandi.

Piccoli eventi nei quartieri e nei villaggi: progetti fino a 3.000 euro

Il primo avviso è dedicato all’organizzazione di piccoli eventi musicali, artistici, culturali e di intrattenimento, con l’obiettivo di animare piazze, ville, spazi culturali e altri luoghi pubblici durante le festività. Le proposte potranno comprendere spettacoli della tradizione popolare, iniziative artigianali, attività legate agli antichi mestieri, performance artistiche e momenti di animazione territoriale. Il Comune intende favorire soprattutto la realizzazione di appuntamenti nei villaggi e nelle aree periferiche, per garantire una distribuzione più ampia delle attività natalizie. Per questa categoria, il costo massimo di ciascun progetto è fissato a 3.000 euro, comprensivi di IVA ed eventuali oneri SIAE.

Grandi eventi di Natale a Messina: spettacoli per almeno 3.000 spettatori

Il secondo avviso riguarda invece i grandi eventi musicali e di intrattenimento, con proposte di rilevanza nazionale o internazionale oppure caratterizzate da un significativo impatto sociale. L’obiettivo è selezionare iniziative capaci di richiamare pubblico, contribuendo alla vitalità economica e commerciale della città durante il periodo natalizio. Una delle condizioni previste riguarda gli spazi destinati agli spettacoli: gli eventi dovranno svolgersi in luoghi idonei ad accogliere almeno 3.000 partecipanti. Le proposte dovranno quindi tenere conto delle caratteristiche degli spazi individuati e della capacità di ospitare manifestazioni di particolare richiamo.

Eventi dall’8 dicembre al 7 gennaio: domande entro il 15 novembre

Per entrambe le categorie, piccoli e grandi eventi, il periodo di svolgimento delle iniziative è compreso tra l’8 dicembre 2026 e il 7 gennaio 2027. Gli operatori interessati dovranno presentare le manifestazioni di interesse entro le ore 12:00 di domenica 15 novembre 2026, seguendo le modalità indicate nei rispettivi avvisi pubblicati dal Comune. La programmazione punta a realizzare un calendario di appuntamenti in grado di coinvolgere diverse zone della città, valorizzando le tradizioni locali e favorendo la partecipazione dei cittadini e dei visitatori.

Luminarie e alberi di Natale: il Comune cerca sponsor privati

Il terzo avviso è dedicato alle sponsorizzazioni tecniche per gli allestimenti natalizi, attraverso le quali operatori economici e soggetti interessati potranno contribuire alla realizzazione delle decorazioni cittadine. Le proposte potranno riguardare la realizzazione di alberi di Natale, la progettazione e l’installazione di luminarie e altre installazioni luminose nei luoghi più rappresentativi della città. Gli interventi potranno interessare il centro storico e commerciale, ma anche i villaggi, le aree rionali e le zone periferiche, con l’obiettivo di creare un’atmosfera festiva diffusa sul territorio comunale. La formula individuata è quella della sponsorizzazione tecnica, che prevede la fornitura diretta di beni e servizi da parte degli sponsor, senza spese dirette per il Comune. Per questo avviso, il termine per presentare le proposte è fissato alle ore 12:00 di lunedì 14 dicembre 2026.

Natale a Messina 2026, tutte le scadenze da ricordare

Le manifestazioni di interesse prevedono due termini differenti in base alla tipologia di proposta:

  • Piccoli eventi: domande entro le ore 12:00 del 15 novembre 2026, con un costo massimo di 3.000 euro per progetto, IVA ed eventuali oneri SIAE compresi;
  • Grandi eventi: domande entro le ore 12:00 del 15 novembre 2026, per spettacoli da realizzare in spazi idonei ad accogliere almeno 3.000 partecipanti;
  • Sponsorizzazioni per luminarie e alberi di Natale: proposte entro le ore 12:00 del 14 dicembre 2026, attraverso la fornitura diretta di beni e servizi senza spese dirette per il Comune.

Le modalità di partecipazione sono contenute nei tre avvisi pubblicati all’Albo Pretorio online del Comune di Messina.

 

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