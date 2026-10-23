Nata in provincia di Reggio Calabria, si sente male in vacanza: la piccola Noran e il volo della speranza dal Marocco all’Italia, “grazie a chi l’ha salvata” | VIDEO

Dal Marocco all’Italia, un volo di speranza per la piccola Noran, bambina di origini marocchine ma nata a Polistena. Dopo mesi di calvario in rianimazione, ed enormi sacrifici economici per la famiglia, la piccola, colpita da una grave sindrome neurologica mentre era in vacanza, è rientrata nel nostro paese a bordo di un velivolo dell’aeronautica militare. Fondamentale per la svolta è stata la complessa rete di diplomazia e solidarietà che ha coinvolto il Consolato Onorario del Marocco in Calabria, l’Ospedale Gaslini di Genova e le massime istituzioni dello Stato.

A raccontare la vicenda, e ringraziare chi si è reso disponibile per il salvataggio della bimba, è lo zio, che abita a Cinquefrondi. “La bimba è una cittadina italiana, è nata a Polistena e poi è andata in Marocco. Ha avuto dei problemi di salute molto gravi e lì in Marocco non hanno potuto curarla. Poi ci siamo rivolti al Console Onorario del Marocco, che è l’Avvocato Domenico Naccari, il quale ci ha aiutato moltissimo”. Di seguito il servizio completo, realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.