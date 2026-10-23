Nata in provincia di Reggio Calabria, si sente male in vacanza: la piccola Noran e il volo della speranza dal Marocco all’Italia, “grazie a chi l’ha salvata” | VIDEO

Nata a Polistena, la bambina è stata colpita da una grave sindrome neurologica durante una vacanza in Marocco. Dopo mesi in rianimazione è tornata in Italia su un aereo dell'Aeronautica Militare grazie a una straordinaria mobilitazione istituzionale e diplomatica. Decisivo l'intervento del console onorario Domenico Naccari. Il racconto dello zio di Cinquefrondi

Un viaggio di speranza sul Mediterraneo

Dal Marocco all’Italia, un volo di speranza per la piccola Noran, bambina di origini marocchine ma nata a Polistena. Dopo mesi di calvario in rianimazione, ed enormi sacrifici economici per la famiglia, la piccola, colpita da una grave sindrome neurologica mentre era in vacanza, è rientrata nel nostro paese a bordo di un velivolo dell’aeronautica militare. Fondamentale per la svolta è stata la complessa rete di diplomazia e solidarietà che ha coinvolto il Consolato Onorario del Marocco in Calabria, l’Ospedale Gaslini di Genova e le massime istituzioni dello Stato.

A raccontare la vicenda, e ringraziare chi si è reso disponibile per il salvataggio della bimba, è lo zio, che abita a Cinquefrondi. “La bimba è una cittadina italiana, è nata a Polistena e poi è andata in Marocco. Ha avuto dei problemi di salute molto gravi e lì in Marocco non hanno potuto curarla. Poi ci siamo rivolti al Console Onorario del Marocco, che è l’Avvocato Domenico Naccari, il quale ci ha aiutato moltissimo”. Di seguito il servizio completo, realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

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