Naso punta sui giovani: nasce uno sportello di ascolto per costruire insieme il futuro della città

Il Comune di Naso aderisce al progetto “Giovani siciliani: i Comuni in ascolto”, promosso dalla Commissione Politiche Giovanili di ANCI Sicilia insieme ad ANCI Giovani Sicilia, con l’obiettivo di coinvolgere maggiormente le nuove generazioni nelle scelte che riguardano il territorio. L’iniziativa intende creare un collegamento diretto tra giovani e istituzioni, offrendo occasioni di confronto per raccogliere idee, esigenze e proposte da trasformare in interventi concreti per la comunità.

Naso, uno sportello istituzionale per ascoltare le proposte dei giovani

Il progetto prevede l’attivazione di uno sportello di ascolto istituzionale, attraverso il quale ragazzi e amministratori potranno incontrarsi periodicamente per discutere delle principali questioni che interessano la città. Accanto a questi appuntamenti saranno organizzati incontri tematici dedicati all’approfondimento di specifiche problematiche e all’individuazione di possibili soluzioni. L’intento è favorire una partecipazione attiva dei giovani alla vita cittadina, coinvolgendoli nella progettazione di iniziative, nella valorizzazione degli spazi pubblici e nello sviluppo di nuove opportunità per il territorio. La prima fase, di carattere sperimentale, avrà una durata di sei mesi e consentirà di raccogliere le istanze dei partecipanti, verificare i risultati ottenuti e fornire indicazioni utili per orientare le future politiche giovanili a livello comunale e regionale.

Santoro e Campana: “vogliamo un dialogo concreto e costante”

A seguire l’iniziativa per il Comune saranno l’assessore Flavio Santoro e la consigliera Laura Campana, che invitano i giovani di Naso a partecipare al percorso di confronto con l’amministrazione. “Invitiamo i giovani di Naso a cogliere questa opportunità, partecipando attivamente e condividendo idee, proposte e necessità. Vogliamo favorire un dialogo concreto e costante – affermano all’unisono l’assessore Flavio Santoro ed il consigliere Laura Campana referenti dell’iniziativa –, affinché le nuove generazioni possano sentirsi parte integrante delle scelte che riguardano il futuro della nostra città. Ascoltare i giovani significa dare spazio alle loro energie, alla creatività e alla voglia di costruire. La partecipazione è fondamentale per individuare insieme nuove opportunità di crescita per Naso”.

Il sindaco Nanì: “un passo verso la costituzione della Consulta Giovanile”

L’adesione al progetto si inserisce nel percorso dell’amministrazione comunale volto a rafforzare gli strumenti di partecipazione e il coinvolgimento delle nuove generazioni. Tra gli obiettivi indicati figura anche la costituzione della Consulta Giovanile, pensata per favorire un confronto più strutturato e continuativo con le istituzioni locali. Il sindaco Gaetano Nanì sottolinea il ruolo svolto dai componenti dell’amministrazione e del gruppo Naso Progetto Futuro, evidenziando il contributo dei giovani alla crescita della comunità.

“In questi ultimi anni – conclude il sindaco Gaetano Nanì – Naso è diventata un punto di riferimento per tutto il comprensorio nebroideo. Ringrazio gli assessori Oriana Civile e Flavio Santoro che, pur alla loro prima esperienza in questo ruolo, si stanno distinguendo per idee, entusiasmo e capacità di contribuire concretamente all’azione amministrativa. Un riconoscimento va anche a tutti i componenti di ‘Naso Progetto Futuro’ e, in particolare, a Ciccio Sgrò e Samuele Costantino, per la dedizione e la qualità del contributo che offrono al nostro progetto. Questa iniziativa – conclude Nanì –, oltre a contribuire alla costituzione della Consulta Giovanile, riuscirà a rinsaldare il legame tra i giovani e le istituzioni, valorizzando le energie e le competenze delle nuove generazioni e rendendole protagoniste del futuro della nostra comunità”. Con il nuovo sportello e gli incontri programmati, Naso punta quindi a rendere più stabile il confronto tra amministrazione e giovani cittadini, creando le condizioni per una partecipazione che possa tradursi in progetti e iniziative legati alle reali necessità del territorio.