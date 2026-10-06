Nasce il movimento politico Italia Domani – Marco Rizzo: i NOMI dei responsabili per la Calabria

Sabato 3 ottobre, presso lo spazio 900, al centro congressi EUR si è celebrato il congresso fondativo del movimento Politico Italia Domani – Marco Rizzo. In un momento di forte crisi di valori, politica ed economica, il partito si pone come obiettivo coinvolgere le forse sane e produttive della società, per invertire questo trend che vede un declino costante negli ultimi 30 anni. Si vogliono portare avanti i valori di lavoro, famiglia, salute cultura e soprattutto identità. Si vuole unire la classe media con le piccole e medie imprese, struttura portante della società, da tempo sotto attacco con evidenti azioni di impoverimento.

Il congresso si è strutturato in due momenti, la mattina riservato agli iscritti, dove è stata eletta l’assemblea nazionale, la segreteria e la direzione, tanti interventi di confronto e programmatici.

Nel pomeriggio la sessione aperta al pubblico aperta con la relazione politica di Marco Rizzo che approfondisce i temi programmatici, a seguire i saluti in video del Sen Ignazio La Russa, del giornalista Mario Giordano e Rosangela Mattei, nipote di Enrico Mattei.

Nella sessione pomeridiana sono stati eletti Rizzo Presidente del Partito e Francesca Antinozzi Segretario. Per la Calabria Giuseppe Modafferi è stato eletto tesoriere e coordinatore regionale Calabria, in assemblea nazionale sono stati eletti Santino Soda (CS), Carmine Maccarone (VV), Cosimo Pelle e Giuseppe Votano (RC). Inizia il confronto politico con una forza nuova con solidi valori e una buona squadra.