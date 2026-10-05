“Na mugghieri femminista” conquista Reggio Calabria: risate e applausi a scena aperta per la commedia della compagnia di Cittanova

Una serata all’insegna del teatro, della comicità e della partecipazione del pubblico ha accompagnato l’esibizione della Compagnia Teatrale “La Bottega del Sorriso” di Cittanova sul palcoscenico del salone San Bruno di Reggio Calabria. La brillante commedia “Na mugghieri femminista” ha conquistato gli spettatori presenti, accorsi numerosi per assistere allo spettacolo e accompagnando la rappresentazione con risate e applausi. Fin dalle prime battute si è creata in sala un’atmosfera di forte coinvolgimento, sostenuta dal ritmo della commedia, dalla verve degli interpreti e dalla caratterizzazione dei personaggi. Il pubblico ha seguito l’intera performance con grande partecipazione, tributando più volte applausi a scena aperta agli attori della formazione cittanovese.

Il successo dopo i premi conquistati alla Rassegna di San Costantino

L’appuntamento reggino arriva sulla scia dei riconoscimenti ottenuti recentemente dalla compagnia alla XXXVIII edizione della Rassegna di San Costantino, dove “La Bottega del Sorriso” ha conquistato quattro premi. Alla formazione è stato assegnato il riconoscimento come Migliore Compagnia, mentre Francesco Rizzo ha ottenuto quelli per la Migliore Regia e per il Migliore Attore Protagonista. Ad Assunta Spirlì è andato invece il premio come Migliore Attrice Protagonista. Un poker di riconoscimenti che ha accompagnato la compagnia verso la nuova esibizione di Reggio Calabria, dove il riscontro del pubblico ha confermato il favore ottenuto dallo spettacolo anche in altre occasioni.

La rappresentazione di “Na mugghieri femminista” ha puntato su comicità, ritmo e caratterizzazione scenica, elementi che hanno sostenuto lo spettacolo dall’inizio alla fine e favorito un rapporto diretto con gli spettatori. Le continue risate e i calorosi applausi hanno segnato i momenti principali della serata, contribuendo a creare un clima particolarmente vivace. Il nuovo successo ottenuto sul palcoscenico reggino rafforza così il percorso artistico della compagnia di Cittanova, già reduce dai premi conquistati alla Rassegna di San Costantino e capace di portare anche a Reggio Calabria una commedia accolta con entusiasmo dal pubblico presente.

Un nuovo riconoscimento per la compagnia di Cittanova

La serata al salone San Bruno rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso della Compagnia Teatrale “La Bottega del Sorriso”, che continua a raccogliere consensi attraverso un repertorio capace di valorizzare la comicità e il linguaggio teatrale popolare. Il riscontro ottenuto a Reggio Calabria si aggiunge ai riconoscimenti già ricevuti nelle rassegne teatrali e conferma la capacità della formazione cittanovese di coinvolgere pubblici differenti. Per Cittanova, il nuovo successo rappresenta anche un motivo di soddisfazione per una realtà culturale del territorio che continua a distinguersi attraverso il lavoro degli attori e la risposta del pubblico.