Myenergy Viola, al PalaCalafiore arriva Orzinuovi: obiettivo prima vittoria casalinga. La presentazione della sfida

La Myenergy Viola Reggio Calabria torna davanti al proprio pubblico con un obiettivo preciso: conquistare la prima vittoria casalinga della stagione. Domenica 18 ottobre, alle ore 17:00, il PalaCalafiore ospiterà la sfida contro la Logiman Orzinuovi, valida per la quarta giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West. Un confronto che mette di fronte due squadre appaiate in classifica a quota 4 punti, entrambe reduci da un avvio di stagione caratterizzato da due vittorie e una sconfitta. Per i neroarancio sarà l’occasione di confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite e dare continuità ai risultati ottenuti lontano da Reggio Calabria, trasformando il fattore campo in un elemento decisivo per il prosieguo del campionato. La formazione allenata da Michele Carrea arriva all’appuntamento con fiducia dopo il prezioso successo esterno contro la Rucker San Vendemiano, superata per 85-83 al termine di una partita combattuta e risolta nei momenti decisivi.

Myenergy Reggio Calabria, la vittoria di San Vendemiano dà fiducia ai neroarancio

Il successo conquistato in Veneto ha rappresentato un passaggio importante nel percorso di crescita della Myenergy Reggio Calabria, una squadra ancora alla ricerca della piena continuità di rendimento ma capace di mostrare segnali incoraggianti sul piano del gioco e della gestione dei momenti più delicati. Contro la Rucker San Vendemiano, i neroarancio hanno saputo affrontare una gara complessa, mantenendo lucidità nei possessi decisivi e trovando risposte significative dai propri giocatori. Tra i protagonisti della vittoria si è distinto Daniel Love, autore di 20 punti, il cui contributo offensivo è risultato particolarmente importante per conquistare i due punti. La prestazione ha confermato le potenzialità del gruppo guidato da coach Michele Carrea, chiamato adesso a trasferire sul parquet del PalaCalafiore l’intensità e la determinazione mostrate nelle trasferte vincenti contro Treviglio e San Vendemiano. Proprio dopo le due affermazioni esterne, la formazione reggina punta a sbloccarsi anche davanti ai propri sostenitori, cercando quella continuità necessaria per consolidare il proprio cammino in campionato.

Orzinuovi arriva a Reggio Calabria con due vittorie consecutive

L’avversario di domenica si presenta però come un ostacolo particolarmente impegnativo. La Logiman Orzinuovi, allenata da Giovanni Bassi, arriva a Reggio Calabria dopo due successi consecutivi ottenuti contro Omegna e Andrea Costa Imola, risultati che testimoniano il buon momento della formazione lombarda. Orzinuovi può contare su un organico profondo e fisicamente strutturato, con numerose alternative offensive e giocatori in grado di garantire esperienza e qualità nei diversi ruoli. Tra gli elementi di riferimento figura Alberto Cacace, affiancato da un reparto esterni di valore e da un settore lunghi particolarmente solido, nel quale spiccano Oxilia, Zilli e Stefani. La varietà delle soluzioni offensive rappresenta uno dei principali punti di forza della squadra di Bassi, come dimostrato anche nell’ultima vittoria contro Imola, quando ben cinque giocatori hanno chiuso la partita in doppia cifra. Un dato che conferma la capacità degli ospiti di distribuire le responsabilità realizzative e rende particolarmente importante il lavoro difensivo che attende i neroarancio.

Difesa, rimbalzi e gestione dei ritmi: le chiavi della partita

Per la squadra di coach Michele Carrea sarà fondamentale riproporre l’intensità mostrata nell’ultima trasferta, limitando le numerose soluzioni offensive degli avversari e prestando particolare attenzione alla lotta a rimbalzo, uno degli aspetti che potrebbero incidere maggiormente sull’andamento dell’incontro. La profondità del roster di Orzinuovi e la fisicità dei suoi lunghi imporranno ai reggini una prestazione solida soprattutto nella propria metà campo, evitando di concedere seconde opportunità e cercando di controllare il ritmo della gara. Altrettanto importante sarà la capacità di trovare continuità in attacco, gestendo con lucidità i possessi e mantenendo equilibrio nell’arco dei quaranta minuti. Si preannuncia dunque una sfida impegnativa sia dal punto di vista fisico sia sotto il profilo tattico, nella quale la solidità difensiva, la gestione dei ritmi e l’efficacia delle scelte offensive potrebbero fare la differenza. La Myenergy dovrà cercare di esprimere il proprio potenziale con maggiore regolarità, evitando quei cali di rendimento che potrebbero favorire una formazione dotata di tante alternative come quella lombarda.

Al PalaCalafiore una sfida importante anche per la classifica: arbitri e orario

La partita di domenica assume un significato particolare anche in chiave classifica, considerando che Myenergy Reggio Calabria e Logiman Orzinuovi condividono quota 4 punti dopo le prime tre giornate. Per i neroarancio, conquistare il successo significherebbe dare seguito alla vittoria ottenuta a San Vendemiano e festeggiare finalmente davanti al pubblico del PalaCalafiore, dopo le precedenti affermazioni esterne contro Treviglio e Rucker. Una motivazione ulteriore per la squadra di Carrea, determinata a sfruttare il ritorno sul parquet di casa per proseguire il proprio percorso di crescita. La direzione dell’incontro sarà affidata a una terna arbitrale siciliana composta da Lanfranco Rubera di Bagheria (Palermo), primo arbitro, Giovanni De Giorgio di Giarre (Catania), secondo arbitro, e Federico Puglisi di Aci Catena (Catania), terzo arbitro. La palla a due è fissata per domenica 18 ottobre alle ore 17:00 al PalaCalafiore, dove la Myenergy cercherà di conquistare la prima gioia casalinga della stagione e continuare la propria risalita in classifica.