Musica classica in Calabria, Andrea Brissa e Anna Lucia Trimboli in concerto a Gioia Tauro con le opere di Bottesini

Un incontro musicale tra le sonorità del contrabbasso e quelle del pianoforte, attraverso le composizioni di uno dei grandi protagonisti della storia dello strumento ad arco. Sabato 10 ottobre 2026, alle ore 18:45, presso la Sala Le Cisterne, si terrà il concerto “Corde a confronto”, che vedrà protagonisti il contrabbassista Andrea Brissa e la pianista Anna Lucia Trimboli, due apprezzati musicisti calabresi con esperienze artistiche e formative in importanti istituzioni musicali italiane. Durante la serata il duo interpreterà opere di Giovanni Paolo Bottesini, compositore e contrabbassista di riferimento del repertorio classico.

L’evento è organizzato da AMA Calabria ETS, in collaborazione con l’Associazione MusicaInsieme, con il sostegno del Ministero della Cultura, attraverso la Direzione generale Spettacolo, dell’assessorato regionale alla Cultura e della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’appuntamento propone un dialogo musicale tra due strumenti dalle caratteristiche differenti, valorizzando il percorso artistico dei due interpreti e la loro esperienza nel repertorio cameristico.

Andrea Brissa, dal Conservatorio di Vibo Valentia ai festival internazionali

Andrea Brissa è contrabbassista, compositore e docente, con un’attività artistica che attraversa la musica classica e il jazz. Dopo essersi diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, ha conseguito il diploma accademico di secondo livello in “Musica, Scienza e Tecnologia del Suono” presso il Politecnico “Scientia et Ars” e il Conservatorio “Torrefranca”, ottenendo il massimo dei voti e la lode. Ha approfondito lo studio del contrabbasso con Libero Lanzilotta, Gabriele Ragghianti e Stefano Sciascia, frequentando per diversi anni l’Accademia Chigiana di Siena sotto la guida di Giuseppe Ettorre.

Nel 2016 è stato ammesso all’Accademia Walter Stauffer di Cremona, dove ha seguito i corsi di alto perfezionamento con Franco Petracchi. Parallelamente ha sviluppato il proprio interesse per il jazz attraverso masterclass e lezioni con contrabbassisti di fama internazionale, costruendo un percorso musicale caratterizzato dalla frequentazione di generi e linguaggi differenti. Nel 2017 ha pubblicato due dischi con Alfa Music di Roma, contribuendo anche in qualità di compositore, e ha proseguito l’attività concertistica come contrabbassista jazz e solista classico in importanti festival internazionali.

Tra le esperienze più significative del percorso artistico di Brissa figurano le esibizioni al Festival Internazionale di Ravello, al Teatro Rendano di Cosenza e al Roccella Jazz Festival. Nel 2020 ha partecipato all’“International Double Bass Quarantine Challenge”, promosso dalla J. M. Sperger Competition, presentando insieme a Riccardo Baiocco e Giuseppe Donato un arrangiamento di “Take Five”. Il progetto ha conquistato l’“Audience Prize” e il terzo posto nella categoria “Split Screen”. Accanto all’attività concertistica, il musicista è impegnato anche nella formazione e nella divulgazione musicale.

Ha progettato diversi corsi, tra cui “Guida all’ascolto musicale” per il Comune di Vibo Valentia, e insegna alla Dom Famularo Drum School Italy di Massimo Russo, contribuendo alla preparazione di allievi vincitori di concorsi e audizioni. Dal 2021 ricopre l’incarico di direttore artistico della sezione A.GI.MUS. di Catanzaro. Suoi arrangiamenti e registrazioni sono inoltre in fase di pubblicazione nella prestigiosa raccolta String Virtuoso.

Anna Lucia Trimboli, una carriera tra concerti, formazione e ricerca musicale

Al pianoforte ci sarà Anna Lucia Trimboli, musicista che ha iniziato lo studio dello strumento all’età di sei anni sotto la guida della madre, la violinista Caterina Genovese. Si è diplomata al Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore, proseguendo la formazione con Maria Laura Cosentino, della quale è stata allieva. Nel 2017 ha conseguito al Conservatorio Santa Cecilia di Roma il diploma di secondo livello in Pianoforte con il massimo dei voti, mentre nel 2021 ha ottenuto il diploma in Musica da camera al Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia.

Nello stesso istituto, nel 2022, si è diplomata in Didattica dello strumento con il massimo dei voti. Il percorso accademico è proseguito nel 2024, quando ha conseguito a Santa Cecilia il diploma in Maestro collaboratore/korrepetitor con il massimo dei voti e la lode. Nel corso della carriera ha conquistato primi premi nei concorsi musicali di Cetraro, Loreto, Castel Ritaldi, Cosenza, Ischia e Alessandria, affiancando alla formazione un’intensa attività concertistica come solista, componente di formazioni cameristiche e pianista con orchestra.

Le esperienze artistiche di Trimboli comprendono esibizioni nei Duomi di Orvieto e Palermo, ai Musei Vaticani e nella Chiesa degli Artisti di Roma, oltre alla partecipazione a rassegne ed eventi concertistici nazionali in rappresentanza del Conservatorio Santa Cecilia. Ha frequentato masterclass con Roberto Cappello, Carlo Guaitoli, Boris Berman, Andrea Lucchesini, Bruno Canino e Pierluigi Camicia, perfezionandosi inoltre con Alessandro Taverna presso la Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro. Collabora stabilmente con l’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria ed è pianista del relativo gruppo da camera. Svolge attività didattica nei corsi preaccademici dell’Associazione Musica Insieme di Gioia Tauro e ha ricoperto incarichi di commissario esterno negli esami di pianoforte del Conservatorio di Vibo Valentia. Tra il 2022 e il 2025 ha pubblicato con Musica Insieme materiali dedicati all’ear training, alla ritmica e all’intonazione, firmando anche un manuale di teoria, trascrizioni, arrangiamenti e un brano eseguito dall’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria.

All’attività interpretativa e didattica, Anna Lucia Trimboli affianca anche un percorso di ricerca e produzione musicale. È autrice di uno studio sull’“Humoreske” op. 20 di Robert Schumann, presentato a Riva presso Chieri e a Radio Vaticana. Nel settembre 2024 ha inoltre pubblicato per Alfa Music un CD dedicato alle romanze di Francesco Paolo Tosti, inciso insieme al soprano Fabiana Rossi. Il concerto “Corde a confronto” rappresenta dunque un’occasione per ascoltare due interpreti che, pur provenendo da percorsi artistici differenti, condividono una solida formazione accademica e un’attività musicale articolata tra palcoscenico, insegnamento e approfondimento del repertorio. Sabato 10 ottobre i due musicisti si incontreranno sul palco della Sala Le Cisterne per proporre al pubblico le opere di Giovanni Paolo Bottesini, mettendo al centro della serata il dialogo tra contrabbasso e pianoforte.