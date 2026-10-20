Motta San Giovanni, la raccolta differenziata entra nelle scuole: cestini per carta e plastica in tutte le aule

La raccolta differenziata entra nelle aule scolastiche di Motta San Giovanni, con l’obiettivo di trasformare un semplice gesto quotidiano in un’abitudine capace di accompagnare bambini e ragazzi anche fuori dalla scuola. L’assessore comunale all’Istruzione, Sonia Malara, ha consegnato personalmente i contenitori destinati alla raccolta separata di carta e plastica nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. L’iniziativa rafforza il percorso di educazione ambientale promosso dall’Amministrazione in un Comune già impegnato sul fronte del riciclo, coinvolgendo direttamente studenti, insegnanti e personale scolastico. La scelta di portare i cestini negli ambienti dedicati all’apprendimento nasce dalla volontà di rendere la corretta gestione dei piccoli rifiuti una pratica abituale, favorendo una maggiore attenzione alla cura degli spazi condivisi. Un intervento che punta a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della sostenibilità, partendo proprio dai luoghi in cui si formano comportamenti, conoscenze e senso di responsabilità.

La consegna dei contenitori nelle scuole e il coinvolgimento degli studenti

La distribuzione dei cestini per la raccolta differenziata rappresenta un’occasione per rafforzare il rapporto tra il Comune e le istituzioni scolastiche, attraverso un progetto che mette al centro la partecipazione degli studenti e la collaborazione con il personale educativo. La consegna diretta da parte dell’assessore Sonia Malara ha consentito di ribadire il significato dell’iniziativa, che non si limita alla presenza di nuovi contenitori nelle aule, ma punta a promuovere comportamenti consapevoli nella gestione quotidiana dei rifiuti. Separare correttamente carta e plastica diventa così parte di un percorso educativo più ampio, nel quale la tutela dell’ambiente viene collegata al rispetto degli spazi comuni e alla responsabilità individuale. La scuola assume un ruolo centrale perché rappresenta uno dei primi luoghi di socializzazione, dove bambini e ragazzi imparano il valore delle regole condivise e della convivenza. Attraverso il coinvolgimento di docenti e personale scolastico, l’Amministrazione intende favorire la diffusione di abitudini corrette e consolidare un rapporto di collaborazione che possa contribuire alla formazione di cittadini più attenti alle questioni ambientali.

L’assessore Malara: “La tutela dell’ambiente comincia anche dalle nostre aule”

A spiegare le finalità dell’iniziativa è l’assessore all’Istruzione Sonia Malara, che sottolinea l’importanza di un impegno condiviso tra istituzioni, scuola e nuove generazioni. La distribuzione dei contenitori si inserisce infatti in una visione educativa che considera anche l’organizzazione degli ambienti scolastici uno strumento per trasmettere valori e comportamenti legati alla sostenibilità. “L’educazione ambientale è una responsabilità che dobbiamo condividere con la scuola e con le nuove generazioni – afferma l’assessore – Differenziare correttamente un rifiuto può sembrare un’azione piccola, ma significa imparare a prendersi cura degli spazi comuni e del territorio in cui viviamo. Con il sindaco Giovanni Verduci ci siamo posti l’obiettivo di veicolare messaggi positivi e di rispetto ambientale anche attraverso l’organizzazione degli spazi di apprendimento, che risultano adeguati e coerenti con il progetto politico e ambientale di riferimento. L’Amministrazione comunale intende continuare a sostenere iniziative capaci di coniugare sensibilizzazione, partecipazione e responsabilità, perché la tutela dell’ambiente comincia anche dalle nostre aule e dalle abitudini che sappiamo trasmettere ai più giovani”. Le parole dell’assessore evidenziano la volontà di collegare le attività scolastiche alle politiche ambientali del Comune, rendendo gli studenti protagonisti di un percorso fondato su gesti concreti e sulla consapevolezza delle proprie azioni.

Il Piano Ambiente del Comune e l’impegno per la sostenibilità

L’iniziativa nelle scuole rientra nel “Piano Ambiente”, promosso dal vicesindaco e assessore alla Raccolta differenziata Rocco Campolo e dall’assessore all’Ambiente Giusy Vacalebre. Attraverso questo programma, l’Amministrazione comunale di Motta San Giovanni intende promuovere modelli ecologici responsabili e sensibilizzare la comunità sulle principali sfide ambientali e climatiche. La consegna dei cestini per carta e plastica rappresenta un intervento coerente con questa impostazione, perché permette di affiancare alle politiche di gestione dei rifiuti un’attività educativa rivolta direttamente alle nuove generazioni. L’obiettivo è rafforzare una cultura della sostenibilità che non si esaurisca nelle singole iniziative, ma diventi parte delle abitudini quotidiane della comunità. Il coinvolgimento delle scuole consente inoltre di estendere il messaggio ambientale alle famiglie, attraverso comportamenti che gli studenti possono apprendere e mettere in pratica anche nei contesti extrascolastici. La collaborazione tra i diversi settori dell’Amministrazione e il mondo dell’istruzione assume quindi un ruolo importante nella diffusione di una maggiore responsabilità verso il territorio e nella promozione di una corretta gestione delle risorse.

Scuola e Comune insieme per costruire abitudini sostenibili

La consegna dei contenitori negli istituti di Motta San Giovanni conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso il ruolo educativo della scuola nella promozione della sostenibilità ambientale. L’iniziativa parte da un’azione semplice, la separazione dei piccoli rifiuti prodotti quotidianamente nelle aule, per rafforzare il senso di responsabilità degli studenti e la consapevolezza dell’importanza dei comportamenti individuali. In questa prospettiva, il dialogo tra istituzioni scolastiche e amministrazione pubblica diventa uno strumento per dare continuità alle attività di sensibilizzazione e rendere più efficace il percorso avviato. A ribadirlo è ancora l’assessore Sonia Malara, che conclude: “La collaborazione con la scuola – conclude l’assessore Sonia Malara – è un elemento fondamentale per costruire una cultura della sostenibilità duratura e partecipata”. Il progetto si inserisce così nel quadro delle iniziative del Piano Ambiente, attraverso il quale il Comune punta a coinvolgere la comunità nelle sfide ecologiche e climatiche, partendo dall’educazione dei più giovani e dalla cura degli spazi in cui vivono e studiano.