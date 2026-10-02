Motta Camastra, riapre la S.P. 6 per la Festa della Noce: transito consentito con limitazioni

La S.P. 6 di Motta Camastra torna percorribile in coincidenza delle prime due giornate della XXII Festa della Noce. La Città Metropolitana di Messina ha revocato la chiusura totale del tratto al km 2+350, autorizzando il transito nei giorni 3 e 4 ottobre con misure di sicurezza mirate. I lavori di consolidamento risultano in uno stato avanzato di esecuzione e il sopralluogo del 1° ottobre ha accertato il venir meno dei presupposti di rischio.

Per le due giornate il transito sarà consentito con il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, il limite di velocità a 20 km/h e il divieto ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.