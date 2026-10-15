Motori e solidarietà in ospedale: doni e sorrisi per i piccoli pazienti pediatrici dell’AOU G. Martino di Messina

Hanno fatto rombare i motori fino all’ingresso del padiglione NI per attirare l’attenzione dei bimbi. Stamattina il club di motociclisti Pirates Italy LEMC, insieme agli iscritti NurSind, hanno donato ai piccoli degenti ricoverati nei reparti pediatrici giocattoli e gadget per allietare la permanenza in ospedale. Presenti all’incontro il Direttore Generale f.f. Elvira Amata e l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Messina Alessandro Calafiore.“Desidero ringraziarvi – ha detto Elvira Amata – per questa attenzione. Noi abbiamo sempre ritenuto importante il rapporto con le istituzioni; il vostro gesto è un segno di attenzione che testimonia la vicinanza verso aree cliniche considerate eccellenti e al tempo stesso è la dimostrazione dell’apprezzamento provato verso la nostra organizzazione”.

“Grazie per ciò che fate – ha ribadito l’assessore Calafiore nel suo intervento – ogni gesto fa la differenza, specie per chi vive un momento di fragilità. Posso testimoniare che da sempre l’associazione Pirates Italy LEMC mostra partecipazione e attenzione verso le persone che più soffrono. Grazie per questa ulteriore attestazione di sensibilità”. L’obiettivo è quello di proseguire sinergie che possano alimentare comportamenti virtuosi. Nelle prossime settimane i motori romberanno per un’altra iniziativa di sensibilizzazione sulla donazione di sangue.