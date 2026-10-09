Montalbano Elicona, mensa scolastica operativa senza ritardi. Todaro: “rinnoviamo il nostro impegno verso famiglie e alunni”

La mensa scolastica è operativa senza ritardi a Montalbano Elicona. Per il quarto anno consecutivo, il servizio destinato agli alunni dell’infanzia e della primaria è partito puntualmente, in parallelo con l’inizio delle attività didattiche. Le tariffe restano invariate rispetto allo scorso anno scolastico e si confermano accessibili, una scelta che agevola le famiglie e garantisce continuità a un presidio ormai radicato nel territorio. La mensa rappresenta un ingranaggio essenziale della giornata scolastica: un’organizzazione ordinata, integrata con le attività didattiche e fondamentale per le esigenze dei genitori. In un territorio come Montalbano Elicona, dove la scuola è un punto di riferimento per la comunità, contribuisce a rafforzare la partecipazione degli alunni e a sostenere il diritto allo studio.

Fin dall’inizio del mandato, il sindaco Antonino Todaro ha inserito la “refezione scolastica tra le priorità amministrative, puntando su regolarità e qualità. Il confronto costante con l’istituzione scolastica ha garantito continuità nella gestione e un avvio privo di criticità. Un ruolo centrale è svolto dall’assessore alla Pubblica Istruzione Delia Gabriela Neculaita, che coordina la programmazione della refezione, assicurando una gestione vicina alle esigenze delle famiglie”. “La mensa scolastica riflette la nostra idea di comunità – ha dichiarato il sindaco Antonino Todaro -: un Comune che sostiene le famiglie, tutela gli alunni e guarda al futuro. Da quattro anni garantiamo puntualità, qualità e una gestione dei costi oculata. Continueremo su questa strada: la mensa è un impegno verso i nostri ragazzi e verso la tranquillità delle famiglie, un presidio che intendiamo rendere sempre più solido”.