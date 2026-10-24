Montalbano Elicona, Malabotta e Argimusco in vetrina a Fieracavalli Verona 2026

Il Bosco di Malabotta e l’altopiano dell’Argimusco saranno gli scenari attraverso i quali raccontare la straordinaria ricchezza naturalistica e paesaggistica della Sicilia in occasione di uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al mondo equestre. Una troupe ha realizzato riprese audiovisive nei due suggestivi siti di Montalbano Elicona, destinate a un video-documentario che sarà presentato alla 128ª edizione di Fieracavalli Verona, in programma dal 5 all’8 novembre 2026 presso Veronafiere.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, attraverso il Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale, nell’ambito delle attività finalizzate alla valorizzazione delle Riserve naturali e dei Boschi demaniali siciliani di maggior pregio e alla promozione di una fruizione sostenibile del patrimonio ambientale. Il coinvolgimento di Montalbano Elicona rappresenta un’importante opportunità per far conoscere, attraverso un progetto audiovisivo destinato a una vetrina internazionale, alcuni dei paesaggi più rappresentativi del territorio.

Il Bosco di Malabotta, con i suoi alberi secolari e la ricchezza dei suoi ecosistemi, e l’altopiano dell’Argimusco, caratterizzato da imponenti formazioni rocciose di arenaria modellate dagli agenti naturali, esprimono due aspetti distintivi del patrimonio locale. Da un lato, un ambiente boschivo di particolare pregio naturalistico; dall’altro, un paesaggio di straordinaria suggestione, nel quale le singolari forme delle rocce evocano scenari e suggestioni legati alla storia e alla cultura. Due contesti diversi e complementari che, attraverso le immagini, restituiscono l’identità e il carattere peculiare del paesaggio montalbanese. Il progetto presenta anche una dimensione educativa, grazie al coinvolgimento dell’Istituto Scolastico Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, e offre l’occasione di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di conoscere, rispettare e tutelare il patrimonio ambientale del proprio territorio.

“Montalbano Elicona custodisce un patrimonio paesaggistico e culturale di straordinario valore. In pochi chilometri, la natura del Bosco di Malabotta incontra il fascino ancestrale dell’Argimusco, la nostra “Stonehenge siciliana”. È un connubio di natura, storia, mito e spiritualità che abbiamo il dovere di tutelare e l’orgoglio di raccontare al mondo, anche attraverso vetrine internazionali come Fieracavalli. Far conoscere questi luoghi significa promuovere l’identità della nostra comunità e trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza del valore di un patrimonio da custodire e tramandare”, dichiara il sindaco Antonino Todaro.

Il video-documentario si configura, dunque, come uno strumento per raccontare attraverso le immagini le peculiarità del territorio, intrecciando paesaggio, identità culturale e memoria collettiva in una narrazione capace di restituire il legame profondo tra la comunità di Montalbano Elicona e il suo patrimonio naturale.