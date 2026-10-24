Montalbano Elicona, apre la nuova Casa di Comunità: un presidio per la sanità territoriale

Un nuovo presidio sanitario per Montalbano Elicona e le sue frazioni. Sarà aperta mercoledì 28 ottobre, alle ore 11, in via Sandro Pertini, la Casa di Comunità realizzata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. Un intervento significativo per il comune montano, dove la distanza dalle strutture sanitarie dei centri costieri può rendere più complesso l’accesso alle cure. In un comprensorio complesso, poter contare su servizi più vicini assume un valore particolare, soprattutto per le persone che incontrano maggiori difficoltà negli spostamenti. La nuova struttura si inserisce nel modello nazionale di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, che punta a rafforzare la rete territoriale e a favorire una maggiore integrazione con quella ospedaliera. Per Montalbano Elicona, l’apertura rappresenta un passo importante nell’attenzione verso le esigenze della popolazione e nella valorizzazione dei servizi essenziali nelle aree interne. La disponibilità di presidi locali, infatti, contribuisce a sostenere la qualità della vita e la tenuta delle comunità che vivono lontano dai principali centri urbani.

“La Casa di Comunità – ha dichiarato il sindaco Antonino Todaro – costituisce un risultato importante per Montalbano Elicona e per l’intero comprensorio. Garantire attenzione alle esigenze dei territori montani significa riconoscere il valore delle comunità locali e l’importanza di servizi essenziali accessibili anche al di fuori dei principali centri urbani. Ringrazio l’ASP di Messina per aver realizzato questo intervento, che segna un passo significativo per il nostro comune e per i cittadini”.