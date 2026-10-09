Mobilità integrata nell’area dello Stretto, Regione Calabria e Università Mediterranea pronte a presentare un interessante progetto

Un nuovo progetto dedicato alla mobilità integrata nell’area dello Stretto sarà presentato lunedì 12 ottobre 2026 a Reggio Calabria. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Consiglio regionale della Calabria e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con l’obiettivo di affrontare il tema dei collegamenti e della mobilità attraverso un progetto condiviso, i cui contenuti saranno illustrati ufficialmente nel corso dell’incontro. A presentarlo saranno il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, e il rettore dell’Università Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti.

L’appuntamento è fissato per le ore 11:00 presso il Polo culturale “Mattia Preti” di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale, a Reggio Calabria. Nel corso della presentazione saranno resi noti i dettagli dell’iniziativa, le sue finalità e gli obiettivi che le due istituzioni intendono perseguire attraverso il progetto dedicato alla “Mobilità integrata nell’area dello Stretto”.