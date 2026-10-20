Milazzo: screening oncologici, visite cardiovascolari e vaccini gratuiti. L’ASP di Messina al Meeting Job 2026

Screening oncologici, visite cardiovascolari, vaccinazioni e consulenze nutrizionali, ma anche iniziative per la sicurezza stradale e il contrasto alla povertà sanitaria. L’ASP di Messina porta la prevenzione direttamente tra i cittadini in occasione del Meeting Job 2026, in programma a Milazzo il 20 e 21 ottobre. L’Azienda Sanitaria Provinciale parteciperà alla manifestazione con un articolato progetto dedicato alla promozione della salute e alla diffusione di corretti stili di vita, mettendo a disposizione diversi stand informativi e attività rivolte ai giovani e alla popolazione. L’iniziativa rappresenta un’occasione per avvicinare i cittadini ai servizi sanitari e sensibilizzarli sull’importanza della diagnosi precoce, dei controlli periodici e della prevenzione delle principali patologie. Particolare attenzione sarà dedicata agli screening oncologici, alla salute del cuore, alle vaccinazioni e all’alimentazione equilibrata, attraverso il coinvolgimento di medici, nutrizionisti e professionisti dell’ASP.

Screening oncologici: prenotazioni per mammografia e prevenzione del tumore dell’utero

Uno degli aspetti più importanti della partecipazione dell’ASP riguarda la possibilità di prenotare gli screening mammografici e quelli per la prevenzione del tumore dell’utero. Presso gli stand, i cittadini potranno ricevere informazioni sulle modalità di accesso ai programmi di prevenzione e conoscere nel dettaglio come si svolgono i relativi percorsi sanitari. Sarà inoltre possibile ritirare direttamente il kit per lo screening del tumore del colon-retto, che potrà essere riconsegnato successivamente nelle farmacie, nelle Case della Comunità oppure negli ospedali dell’ASP di Messina. L’obiettivo è favorire una maggiore conoscenza degli strumenti di diagnosi precoce, rendendo più semplice per la popolazione avvicinarsi ai servizi disponibili. Tutte le attività di screening sono promosse dall’Unità Complessa Centro Screening, diretta da Rosaria Cuffari, che sarà protagonista delle iniziative dedicate alla prevenzione oncologica durante le due giornate del Meeting Job.

Il 21 ottobre visite cardiovascolari con la dottoressa Eliana Tripodo

La giornata di mercoledì 21 ottobre sarà caratterizzata anche dalla presenza dello Screening Cardiovascolare, con la dottoressa Eliana Tripodo, che effettuerà visite e fornirà informazioni sull’importanza della prevenzione delle malattie del cuore e della circolazione. Le patologie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia, ma una parte significativa di queste malattie può essere prevenuta attraverso l’adozione di stili di vita sani e controlli regolari. L’attività consentirà quindi di richiamare l’attenzione dei partecipanti sulla necessità di prendersi cura della propria salute anche in assenza di sintomi, attraverso comportamenti quotidiani consapevoli e un’adeguata sorveglianza dei principali fattori di rischio. Nel programma è previsto inoltre un momento dedicato al progetto PL11 per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, che sarà presentato dal dottor Giuseppe Ruggeri e dalla stessa dottoressa Eliana Tripodo. Anche questa iniziativa rientra nelle attività promosse dall’Unità Complessa Centro Screening dell’ASP di Messina.

Alimentazione sana e tradizione siciliana: i consigli delle nutrizioniste dell’ASP

Un altro spazio sarà dedicato all’educazione alimentare, con la partecipazione delle nutrizioniste del SIAN dell’ASP di Messina, Noemi Vacirca e Maria Lidia Lo Prinzi, che recentemente hanno pubblicato il libro “La dieta siciliana va a scuola”. Il volume raccoglie il lavoro svolto nell’ambito della prevenzione nutrizionale e propone diverse ricette salutari pensate per le mense scolastiche e per favorire l’educazione alimentare di bambini e famiglie. Tra i contenuti trovano spazio anche consigli per seguire una dieta equilibrata e una guida dedicata alle merende sane, con indicazioni utili per migliorare le abitudini quotidiane. Durante il Meeting Job, le due professioniste illustreranno ai giovani e ai cittadini presenti come promuovere comportamenti alimentari corretti, valorizzando la tradizione culinaria siciliana e i prodotti del territorio in una prospettiva attenta alla salute. L’iniziativa intende così unire la conoscenza delle produzioni locali alla diffusione di una cultura alimentare consapevole, partendo anche dalle esigenze delle famiglie e dei più piccoli.

Il camper clinico contro la povertà sanitaria e le attività di vaccinazione

Al Meeting Job 2026 sarà presente anche il Motorhome, il camper clinico del Piano Equità nella Salute, nell’ambito della linea di intervento dedicata al contrasto della povertà sanitaria. Alcuni dirigenti coinvolti nel progetto illustreranno le iniziative realizzate fino a oggi per garantire assistenza alle persone che vivono situazioni di difficoltà economica e sociale. La presenza del mezzo sanitario permetterà di far conoscere più da vicino un programma rivolto a chi incontra maggiori ostacoli nell’accesso alle cure e ai servizi di prevenzione. Accanto a queste attività, l’ASP di Messina garantirà anche la presenza dei servizi vaccinali grazie all’Unità Operativa SPEM, Servizio Sanità Epidemiologica e Medicina Preventiva. La partecipazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale alla manifestazione punta dunque a offrire un quadro ampio delle opportunità di tutela della salute, con interventi che spaziano dalla diagnosi precoce alla prevenzione delle malattie infettive, fino al sostegno delle persone maggiormente esposte a condizioni di fragilità.

Guida sicura, simulazioni dello stato di ebbrezza ed etilotest gratuiti

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla prevenzione degli incidenti stradali, attraverso percorsi esperienziali che permetteranno ai partecipanti di comprendere concretamente i rischi legati alla guida sotto l’effetto dell’alcol o di sostanze psicoattive. Le attività si inseriscono nel percorso di sensibilizzazione già avviato dall’ASP di Messina durante la scorsa estate a Lipari, con il lancio della Campagna nazionale per la sicurezza stradale. A illustrare il significato dell’iniziativa è Chiara Schiró, responsabile dell’Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute dell’ASP di Messina, che sottolinea il valore educativo dell’esperienza diretta e della distribuzione gratuita di strumenti per favorire comportamenti più responsabili.

“La scorsa estate – spiega inoltre Chiara Schiró responsabile dell’Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute dell’ASP di Messina – abbiamo lanciato la Campagna nazionale per la sicurezza stradale a Lipari. Facendo riferimento a questa interessante progetto presenteremo attività che rivestono particolare importanza come i percorsi esperienziali dedicati alla guida sicura, che consentiranno ai partecipanti l’alterazione delle capacità psicofisiche attraverso l’utilizzo di speciali lenti che simulano la visione in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicoattive e il completamento di un percorso dedicato. Vivere direttamente queste condizioni, seppure in un contesto protetto, permette di comprendere quanto possano risultare compromessi la percezione delle distanze, l’equilibrio, i tempi di reazione e la capacità di assumere decisioni corrette. L’esperienza diventa così uno strumento educativo particolarmente efficace, capace di trasformare un messaggio teorico in una concreta presa di coscienza. Nello stesso spirito educativo si inserisce la distribuzione gratuita degli etilotest monouso. L’iniziativa non ha alcuna finalità di controllo, ma intende offrire a cittadini e turisti uno strumento semplice per verificare volontariamente il proprio stato prima di mettersi alla guida di un veicolo o di condurre un’imbarcazione. Favorire l’autovalutazione significa promuovere scelte più consapevoli, ridurre i comportamenti a rischio e contribuire alla diffusione di una cultura della responsabilità, nella quale ciascuno diventa protagonista della propria sicurezza e di quella degli altri”.

Le attività sulla sicurezza stradale completeranno così il programma di prevenzione promosso dall’ASP di Messina, affiancando agli screening sanitari e all’educazione alimentare una serie di esperienze pratiche rivolte soprattutto alla consapevolezza dei rischi. Attraverso l’utilizzo delle speciali lenti, i partecipanti potranno sperimentare in un ambiente protetto le alterazioni della percezione e delle capacità psicofisiche, mentre la distribuzione degli etilotest monouso avrà una finalità esclusivamente educativa. Il Meeting Job 2026 di Milazzo diventerà quindi un’occasione di incontro tra cittadini e professionisti della sanità, con l’obiettivo di diffondere informazioni utili, favorire l’accesso ai percorsi di prevenzione e incoraggiare scelte quotidiane più attente alla salute e alla sicurezza individuale e collettiva.