Milazzo, rubano vestiti in diversi negozi del Parco Corolla: arrestate due donne

Nella serata di ieri, a Milazzo (ME), i Carabinieri della Compagnia del luogo hanno arrestato in flagranza una 50enne e una 56enne ritenute responsabili di “furto aggravato”. L’arresto è scaturito dopo che al numero di emergenza “112 NUE” era pervenuta una segnalazione da parte di un commesso di un negozio di abbigliamento del centro commerciale “Parco Corolla”, il quale aveva notato l’atteggiamento sospetto delle due donne. Difatti, non appena è giunto sul posto un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia, i militari hanno individuato le due donne quando erano ancora all’interno del centro commerciale e le hanno controllate, trovandole in possesso di alcuni indumenti asportati poco prima dal citato negozio.

Inoltre, gli ulteriori approfondimenti eseguiti nell’immediatezza dai Carabinieri hanno poi consentito di rinvenire – all’interno dell’autovettura in uso alle fermate – anche altra merce asportata da altri negozi dallo stesso centro commerciale, per un valore complessivo di oltre 500 euro. Alla luce di quanto emerso, le due donne sono state arrestate e ristrette agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo, mentre la merce recuperata è stata restituita ai negozi interessati.

“Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e rilevato l’interesse pubblico della notizia che ha suscitato notevole clamore mediatico, nonché nel rispetto dei diritti delle indagate, le quali – in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari – sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo alle medesime indagate”.