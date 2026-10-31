Milazzo protagonista su Rai 1: dalle antiche tonnare alle meraviglie di Capo Milazzo, il viaggio di Unomattina in famiglia

Milazzo protagonista questa mattina su Rai 1 nel corso della trasmissione “Unomattina in famiglia”, che ha dedicato un ampio servizio alla città del Capo, raccontandone la storia, le tradizioni marinare e le bellezze naturalistiche. Un viaggio televisivo tra gli antichi borghi dei pescatori, la memoria delle tonnare e la straordinaria biodiversità del promontorio, offrendo ai telespettatori uno spaccato dell’identità e del patrimonio culturale del territorio. Il servizio, realizzato dalla giornalista Maria Elena Fabi, ha accompagnato il pubblico alla scoperta di alcuni dei luoghi più caratteristici della città, intrecciando testimonianze, ricordi e immagini della vita quotidiana legata al mare.

Da Vaccarella alle antiche tonnare: il racconto della Milazzo marinara

Il viaggio è iniziato da Vaccarella, lo storico borgo marinaro di Milazzo, dove le barche colorate tirate a secco, i pescatori impegnati nella manutenzione delle reti e la vendita del pescato continuano a raccontare una tradizione profondamente radicata nella comunità locale. Un luogo che conserva ancora oggi i segni di un rapporto con il mare tramandato attraverso le generazioni. Le telecamere si sono poi spostate al Museo delle tradizioni marinare, dove gli antichi strumenti utilizzati per la pesca del tonno si affiancano a tecnologie multimediali immersive che permettono di riscoprire un’attività per lungo tempo fondamentale per l’economia cittadina. Particolarmente significativo il contributo di Vincenzo, figlio di un vice-raìs, che attraverso fotografie e ricordi familiari ha ripercorso la vita della tonnara, soffermandosi sul senso di appartenenza e sulla solidarietà che univano i lavoratori. Un’altra tappa del servizio ha riguardato la Ngonia del Tono, luogo simbolo della storica attività di pesca del tonno. Gli antichi magazzini conservano la memoria delle diverse fasi di lavorazione, dalla bollitura fino alla preparazione del prodotto destinato alla commercializzazione, testimoniando il ruolo centrale che questa attività ha ricoperto nella storia economica e sociale di Milazzo.

Le bellezze dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo su Rai 1

L’ultima parte del servizio è stata dedicata all’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, uno dei principali patrimoni ambientali della città. Il racconto televisivo ha illustrato le caratteristiche delle diverse zone di tutela, le attività consentite nel rispetto delle norme di conservazione e le opportunità offerte dal turismo sostenibile. Particolare attenzione è stata riservata alla necessità di conciliare la fruizione delle bellezze naturali con la salvaguardia della biodiversità marina, valorizzando un modello di turismo rispettoso degli ecosistemi e delle caratteristiche del territorio.

Il sindaco Midili: “un’importante occasione di promozione turistica e culturale”

Soddisfazione per la presenza della città sulla rete ammiraglia della Rai è stata espressa dal sindaco di Milazzo, Pippo Midili, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa per la promozione del territorio a livello nazionale. “La presenza di Milazzo in una trasmissione di rilievo nazionale come Unomattina in famiglia rappresenta un’importante occasione di promozione turistica e culturale, offrendo al pubblico televisivo un’immagine della città che va oltre il suo ruolo di principale porta d’accesso alle Isole Eolie. Un racconto che ha messo in evidenza l’autenticità dei borghi marinari, il valore della memoria delle tonnare e la ricchezza ambientale del promontorio, confermando le potenzialità della nostra città come destinazione capace di proporre esperienze legate alla storia, alla natura e alle tradizioni del mare”, ha dichiarato il primo cittadino.