Milazzo, il Vice Questore Lara La Rosa lascia il Commissariato: nuovo prestigioso incarico a Bolzano

Saluto di commiato al Comune di San Filippo del Mela per il Vice Questore Lara La Rosa, che lascia la guida del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo per assumere, a partire dal prossimo 4 novembre, un nuovo incarico quale reggente presso la Divisione Anticrimine della Questura di Bolzano. Accolta dal vicesindaco Valentino Colosi, che ha portato i saluti del sindaco, in questi giorni fuori sede per altri impegni, dagli assessori Teresa Artale e Ferdinando Vento, dal Presidente del Consiglio comunale Gabriele Saporita, dai responsabili di area e dai rappresentanti del corpo di Polizia Locale, la Dottoressa La Rosa ha ringraziato i presenti per la proficua collaborazione istituzionale di questi anni, rinsaldatasi in un momento particolarmente delicato quale quello del trasferimento del Commissariato di Milazzo nei locali messi a disposizione dall’amministrazione filippese. A rimarcare l’importanza del dialogo tra istituzioni è stato il vicesindaco Colosi, che ha sottolineato inoltre come in questi anni in città si sia registrato un rafforzamento della percezione di sicurezza.

“È un prestigio per noi – ha affermato Colosi – poter ospitare la Polizia di Stato in quegli stessi locali dove un tempo sorgeva il Municipio cittadino. Ringraziamo la Dottoressa La Rosa per la disponibilità, l’umiltà e la professionalità, che l’hanno resa una integerrima interlocutrice, pronta a trovare soluzioni alle problematiche via via sorte, sempre nel pieno e totale rispetto della legge”. Al Vice Questore Lara La Rosa è stato fatto dono di un mazzo di fiori, con l’augurio delle migliori soddisfazioni per il futuro impegno al servizio dello Stato.