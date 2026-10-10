Milazzo, il Movimento 5 Stelle torna in piazza: sei appuntamenti per incontrare i cittadini | INFO

Il Movimento 5 Stelle di Milazzo rilancia la propria presenza sul territorio con un calendario di sei appuntamenti pubblici, in programma tra ottobre e dicembre, per incontrare i cittadini, raccogliere segnalazioni, presentare proposte e favorire nuove occasioni di partecipazione alla vita politica cittadina. L’iniziativa, promossa dal Gruppo Territoriale di Milazzo, prenderà il via domenica 11 ottobre, dalle ore 17:30 alle 20:30, in Via Giacomo Medici, dove sarà allestito il primo di una serie di gazebo informativi che accompagneranno l’attività del Movimento fino alla fine dell’anno.

“Dopo una campagna elettorale particolarmente intensa, riteniamo fondamentale consolidare il lavoro svolto e dare continuità alla nostra presenza in città“, dichiara Michele Vacca, rappresentante del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Milazzo. “In questi mesi diversi cittadini e simpatizzanti ci hanno manifestato la volontà di avvicinarsi al Movimento, conoscere meglio le nostre attività o semplicemente trovare uno spazio nel quale confrontarsi. Abbiamo deciso di rispondere a questa esigenza portando la nostra attività direttamente nelle strade, con appuntamenti riconoscibili e continuativi“.

I gazebo rappresenteranno un’occasione di ascolto e confronto aperta a tutta la cittadinanza, indipendentemente dall’appartenenza politica. Sarà possibile conoscere le attività del Gruppo Territoriale, aderire al Movimento, proporre iniziative e segnalare problematiche riguardanti Milazzo e il suo comprensorio.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla presentazione e alla discussione delle proposte programmatiche emerse da NOVA, l’iniziativa nazionale del Movimento 5 Stelle svoltasi a Milano lo scorso settembre, con l’obiettivo di avvicinare i grandi temi del dibattito nazionale alle esigenze concrete delle comunità locali.

“Non vogliamo limitarci a distribuire materiale informativo“, prosegue Vacca. “L’obiettivo è costruire progressivamente uno spazio di partecipazione nel quale i cittadini possano contribuire all’elaborazione delle nostre proposte. Crediamo in una politica che non si esaurisca negli appuntamenti elettorali, ma che sappia mantenere un rapporto costante con il territorio, ascoltarne le esigenze e trasformarle in iniziative concrete“.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di rilancio delle attività del Gruppo Territoriale, con l’intenzione di rafforzare il coinvolgimento dei cittadini e proseguire il confronto sui principali temi che interessano il futuro di Milazzo.

“Le elezioni amministrative sono alle nostre spalle, ma le idee e la visione di città che abbiamo proposto restano più attuali che mai“, conclude Vacca. “Continueremo a portarle avanti con spirito costruttivo, senza rinunciare al nostro ruolo di opposizione e di proposta. Vogliamo dimostrare che si può fare politica anche fuori dalle istituzioni, costruendo relazioni, coinvolgendo nuove energie e rimettendo al centro i problemi reali delle persone“.

Il calendario degli appuntamenti prevede sei presidi, tutti in Via Giacomo Medici, dalle ore 17:30 alle 20:30:

Domenica 11 ottobre

Sabato 24 ottobre

Sabato 7 novembre

Domenica 22 novembre

Domenica 6 dicembre

Sabato 19 dicembre

Gli incontri saranno aperti a tutti i cittadini interessati.