Milazzo, Forza Italia si rafforza con due nuovi ingressi

Forza Italia rafforza la sua presenza a Milazzo con l’ingresso ufficiale di due nuovi esponenti del territorio: Giuseppe Consoni, 35 anni, property manager e presidente di un’associazione locale con oltre 2.000 iscritti, e Antonino Catanzaro, figlio di Maurizio, storico punto di riferimento del centrodestra milazzese. “Ho scelto Forza Italia per l’opportunità concreta di essere operativo sul territorio — dichiara Consoni. Entrare in questa squadra significa dotarsi degli strumenti giusti per rilanciare la nostra area e dare risposte precise alle esigenze dei cittadini”.

“Mi sento onorato di entrare nella famiglia di Forza Italia — aggiunge Catanzaro. Il mio auspicio è dare un contributo concreto per far crescere ulteriormente il partito a Milazzo e in tutta la provincia”. Soddisfazione da parte del coordinatore cittadino Maurizio Capone, dell’assessore, del gruppo consiliare e di tutti coloro che compongono la squadra del Partito cittadino. “Accolgo con grande entusiasmo l’ingresso di Giuseppe e Antonino — chiosa l’onorevole Bernardette Grasso, coordinatore provinciale di Forza Italia. Andranno ad arricchire una squadra già solida e presente sul territorio: lavoreranno fianco a fianco con il coordinatore cittadino Maurizio Capone, il presidente del Consiglio comunale, i consiglieri comunali e l’assessore. Forza Italia si conferma un punto di riferimento a Milazzo e continua a crescere. Benvenuti”.