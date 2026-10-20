Milazzo, arriva la Nave Scuola Palinuro della Marina Militare: cinque giorni di visite aperte al pubblico

La Nave Scuola Palinuro della Marina Militare si prepara a fare tappa a Milazzo, offrendo alla cittadinanza l’opportunità di visitare una delle unità a vela della flotta militare italiana. L’arrivo nel porto della città mamertina è previsto per mercoledì 21 ottobre 2026, mentre la partenza è programmata per lunedì 26 ottobre. Durante la permanenza in porto, la nave sarà aperta alle visite della popolazione dal 21 al 25 ottobre, con fasce orarie dedicate che consentiranno a cittadini e visitatori di salire a bordo e conoscere da vicino l’unità della Marina Militare.

Nave Palinuro a Milazzo: tutti gli orari delle visite dal 21 al 25 ottobre

La Marina Militare ha comunicato il calendario delle aperture al pubblico, prevedendo visite pomeridiane durante i giorni feriali e due fasce orarie nel fine settimana.

Mercoledì 21 ottobre: dalle ore 15:00 alle 19:00.

dalle ore 15:00 alle 19:00. Giovedì 22 ottobre: dalle ore 15:00 alle 19:00.

dalle ore 15:00 alle 19:00. Venerdì 23 ottobre: dalle ore 15:00 alle 19:00.

dalle ore 15:00 alle 19:00. Sabato 24 ottobre: dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Domenica 25 ottobre: dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

Le visite saranno quindi possibili per cinque giorni consecutivi, con aperture sia al mattino sia al pomeriggio nelle giornate di sabato e domenica.