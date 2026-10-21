Scontri a Milano, il Sindaco Sala lancia l’allarme per sabato: “giornata delicata, si temono tensioni in piazza”

Milano si prepara a un sabato potenzialmente delicato sul fronte dell’ordine pubblico. A lanciare l’allarme è il Sindaco Giuseppe Sala, che esprime preoccupazione per quanto potrebbe accadere nelle piazze cittadine il prossimo 24 ottobre. Il timore riguarda la possibile presenza contemporanea di gruppi contrapposti, con il rischio che si verifichino tensioni durante le manifestazioni. In particolare, il primo cittadino richiama quanto accaduto nel fine settimana precedente, ipotizzando che possano tornare in piazza persone riconducibili a quelle già presenti nei giorni scorsi, insieme a gruppi intenzionati a contrastarle e ad ambienti anarchici. Uno scenario che, secondo Sala, richiede particolare attenzione, pur senza giustificare un invito generalizzato alla popolazione a rimanere nelle proprie abitazioni. Il Sindaco considera inoltre la giornata di sabato un banco di prova per verificare la capacità di gestire in maniera differente situazioni particolarmente complesse sotto il profilo dell’ordine pubblico.

“Per sabato a Milano c’è preoccupazione perché il tema è che si teme che ci siano in piazza qualcuno che assomiglia a chi è stato in piazza nel weekend, qualcuno che combatterà questa presenza e poi anarchici. Quindi sabato può essere una giornata delicata per la città, io non è che voglio fare inviti ai cittadini e dire ‘state tutti a casa’, però sabato può essere una giornata delicata. Inoltre sarà il primo test per capire se riusciremo a gestire in maniera diversa le cose”.