Meteo, gli alieni sullo Stretto e le ali di fuoco sull’Etna: l’incredibile spettacolo delle nubi lenticolari e l’allerta per il ciclone in arrivo | FOTO

Nel pomeriggio di oggi, martedì 27 ottobre, chiunque abbia rivolto lo sguardo verso il cielo da Reggio Calabria e da tutta la costa tirrenica e ionica dello Stretto di Messina ha avuto l’impressione di trovarsi catapultato all’interno di un colossal fantascientifico. Intorno alle ore 16:00, sagome ovali perfette, levigate e lucenti come scudi d’argento, si sono stagliate immobili sopra il profilo della Sicilia, scatenando l’immediata meraviglia di migliaia di residenti e automobilisti che hanno affollato i social network con scatti suggestivi. Il richiamo alla cultura popolare e ai grandi classici del cinema è stato immediato: le forme apparse nel cielo richiamavano in modo impressionante le iconiche astronavi extraterrestri di film cult come Incontri ravvicinati del terzo tipo o le gigantesche navi madre sospese di Independence Day.

Tuttavia, quello che sembrava già un evento visivo straordinario ha deciso di regalare il suo atto conclusivo poco prima del crepuscolo, quando il sole calante ha infiammato l’orizzonte trasformando il paesaggio in un quadro vivente senza precedenti. Osservando verso sud-ovest, la maestosa sagoma scura del vulcano Etna si è trovata al centro di un prodigio ottico memorabile: le formazioni nuvolose si sono allungate lateralmente per decine di chilometri, assumendo l’aspetto di due colossali ali di fuoco che sembravano scaturire direttamente dal dorso della montagna. Come una leggendaria fenice o il mitologico gigante Tifeo che si risveglia sotto il peso dell’Etna per spiccare il volo, il vulcano è parso sollevarsi nel firmamento, tinto di bagliori scarlatti, arancio e porpora che hanno illuminato a giorno le acque dello Stretto.

Cosa sono le nubi lenticolari e perché sembrano dischi volanti immobili

Dietro l’apparente sbarco alieno e le suggestive chimere mitologiche si cela una delle manifestazioni più complesse ed eleganti dell’intera fisica dell’atmosfera: il fenomeno delle nubi lenticolari, catalogate nella meteorologia scientifica con il nome di Altocumulus lenticularis. Queste particolari strutture non hanno nulla a che vedere con le tradizionali nuvole temporalesche o da maltempo comune, che nascono dalla risalita termica dell’aria calda durante le giornate umide. Al contrario, la nube lenticolare è il frutto esclusivo di una perturbazione fluidodinamica generata dall’impatto tra venti fortissimi ad alta quota e barriere orografiche imponenti, proprio come l’Appennino calabro, l’Aspromonte, la catena dei Peloritani e il massiccio montuoso dell’Etna.

Per comprendere la didattica del fenomeno occorre visualizzare l’aria non come uno spazio vuoto, ma come un autentico fluido in movimento, simile all’acqua di un fiume in piena. Quando una corrente orizzontale molto tesa e veloce incontra un ostacolo montuoso, è costretta a scavalcarlo bruscamente, guadagnando quota. Una volta superata la cima della catena montuosa, la massa d’aria ricade sul versante opposto per effetto della gravità, ma rimbalza verso l’alto grazie alla naturale spinta di galleggiamento idrostatico dell’atmosfera. Si sviluppa così a valle dell’ostacolo una serie ritmica di ondulazioni invisibili chiamate onde orografiche o onde di gravità di sottovento, note nella letteratura scientifica internazionale con il termine di lee waves.

Lungo il profilo di queste invisibili montagne russe dell’aria si consuma il prodigio: nel punto più alto dell’onda, ovvero sulla cresta, la decompressione adiabatica produce un improvviso raffreddamento della massa aerea, che porta l’umidità a saturare e condensare all’istante in sottili goccioline d’acqua o cristalli di ghiaccio. Non appena il flusso scende verso la conca dell’onda, l’aria subisce una compressione, si riscalda e il vapore torna istantaneamente invisibile. Questo processo ininterrotto genera una strabiliante illusione ottica: la navicella spaziale sembra galleggiare immobile nel cielo, ma in realtà è attraversata da un vento impetuoso che corre a velocità elevatissime, rigenerandola continuamente sul bordo sopravvento e dissolvendola su quello sottovento. La sovrapposizione di strati concentrici, simili a pile di dischi o lenti sovrapposte, testimonia inoltre l’esistenza di gradienti di stabilità alternati e di vigorosi rotori turbolenti che ne levigano i contorni con geometrica perfezione.

La fisica del crepuscolo: come la luce del tramonto accende le ali di fuoco sull’Etna

La trasformazione di questi dischi argentei in spettacolari sculture incandescenti al calar della sera risponde a precise leggi di ottica e spettrometria solare. Nelle ore centrali del giorno la luce solare attraversa l’atmosfera con un angolo quasi perpendicolare, percorrendo una colonna di gas relativamente breve prima di raggiungere l’occhio dell’osservatore, il che mantiene il colore bianco candido o grigio madreperla delle condensazioni. Al tramonto, invece, il sole scivola al di sotto dell’orizzonte e i suoi raggi devono compiere un tragitto ottico infinitamente più lungo all’interno della densa fascia troposferica.

In questo lungo percorso interviene il celebre fenomeno fisico dello scattering di Rayleigh: le molecole di azoto e ossigeno presenti nell’aria provocano la dispersione selettiva delle lunghezze d’onda più corte della luce solare, cancellando quasi interamente le tonalità del blu, del violetto e del ciano. Al contrario, le lunghezze d’onda più lunghe, che corrispondono ai toni caldi del giallo dorato, dell’arancione brillante e del rosso magenta, riescono a viaggiare indisturbate e colpiscono il ventre e le creste delle nubi dal basso verso l’alto.

Poiché le nubi lenticolari possiedono una compattezza molecolare e un’uniformità di goccioline d’acqua e ghiaccio infinitamente superiore rispetto alle nubi ordinarie, la radiazione solare radente subisce molteplici riflessioni e rifrazioni interne. I bordi sottilissimi producono inoltre spettacolari fenomeni di diffrazione della luce che concentrano la luminosità lungo il perimetro, dando la netta percezione visiva che le immense formazioni alari stiano bruciando come metallo fuso nel cielo dello Stretto di Messina, mentre la terraferma e i centri urbani sottostanti sono ormai già inghiottiti dalle ombre della sera.

Il ciclone dai Balcani e l’allerta meteo per lo Ionio: burrasche di Grecale e crollo termico

La presenza di formazioni lenticolari così marcate e scenografiche non rappresenta un semplice fatto estetico, ma costituisce in meteorologia un segnale d’allarme precoce e inequivocabile: l’atmosfera sta accumulando una quantità enorme di energia cinetica e marcato wind shear alle quote medie, preannunciando un brusco e imminente peggioramento delle condizioni sinottiche. Tutto ciò si inserisce all’interno di un quadro barico in rapida evoluzione che vede l’affondo diretto di un profondo ciclone balcanico in discesa verso il cuore del mar Ionio, pronto a determinare una fase di severo maltempo sulle regioni meridionali italiane tra stasera e la prossima notte.

A pilotare questa severa perturbazione è l’ingresso di un forte vento di Grecale, che già soffia con vigore estremo a quattromila metri d’altitudine e che nelle prossime ore si abbatterà con raffiche di burrasca anche al livello del mare. L’approfondimento della bassa pressione sullo specchio ionico attiverà un gradiente barico orizzontale particolarmente ripido, con raffiche violente di burrasca forte che interesseranno principalmente le coste ioniche della Calabria, lo Stretto e i crinali esposti, rendendo il mare da molto mosso ad agitato con possibili mareggiate lungo i litorali orientali. È opportuno prestare la massima attenzione alla viabilità costiera, agli ormeggi portuali e alla navigazione marittima, per la quale si raccomanda la massima prudenza.

L’irruzione ciclonica trascinerà con sé un massiccio nucleo di aria fredda continentale, responsabile di un marcato crollo termico che assumerà connotati di stampo pienamente invernale soprattutto sulla Puglia, porta d’ingresso principale della sciabolata balcanica. Su Calabria e Sicilia il calo delle temperature sarà più graduale e meno severo nei valori assoluti dei termometri, ma la violenza delle correnti di Grecale farà crollare la temperatura percepita a causa dell’intenso effetto wind chill, amplificando la sensazione di freddo per chiunque si trovi all’aperto. Sul fronte dei fenomeni sono attese precipitazioni a macchia di leopardo, con rovesci che colpiranno a tratti le province ioniche, mentre sui versanti tirrenici e riparati le correnti di caduta manterranno cieli irregolarmente variabili ma con ampie schiarite asciutte.

Tra mito e scienza: il fascino eterno dello Stretto nella notte del peggioramento

Lo scenario andato in scena questo pomeriggio e al crepuscolo conferma ancora una volta come lo specchio di mare incastonato tra Scilla e Cariddi sia un teatro naturale unico al mondo, capace di fondere la precisione millimetrica delle leggi termodinamiche con la suggestione del mito ancestrale. Dove un tempo i naviganti dell’antichità leggevano nel cielo e nei gorghi la presenza di mostri marini e divinità furiose, oggi la scienza meteorologica ci svela la complessa architettura delle onde d’aria e dell’interazione orografica.

Eppure, persino per l’occhio più esperto del meteorologo, l’immagine del colosso etneo che apre gigantesche ali scarlatte sopra il mare resta un capolavoro di inestimabile valore emozionale. È l’ennesimo promemoria di quanto il cielo e la natura sappiano superare ogni fantasia umana: non servono visitatori da mondi lontani quando l’atmosfera della nostra terra sa trasformare il vento in rotta verso la burrasca nell’opera d’arte più grandiosa e spettacolare mai apparsa all’orizzonte.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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