Meteo Calabria e Sicilia: dopo l’incubo alluvioni torna il bel tempo, ma soffia una fredda tramontana prima della tregua d’autunno. Boom di funghi, noci e castagne

Le ultime 72 ore hanno messo a dura prova la tenuta idrogeologica dell’estremo lembo meridionale della penisola, colpendo con inaudita violenza la Calabria e diversi settori della Sicilia. Una serie di intensi sistemi temporaleschi, alimentati da mari ancora molto caldi, hanno scaricato quantitativi d’acqua eccezionali nel giro di pochissime ore, trasformando torrenti in secca in corsi d’acqua impetuosi e fiumare minacciose, oltre ad innescare numerosi tornado in varie località. L’epicentro della devastazione si concentra nel comprensorio della provincia di Reggio Calabria, dove la situazione idraulica e viaria resta critica nei territori comunali compresi tra San Lorenzo e Melito di Porto Salvo. In queste zone si registrano decine di famiglie evacuate, costrette ad abbandonare i piani bassi delle abitazioni minacciati da colate di detriti, allagamenti diffusi e smottamenti lungo la viabilità secondaria e interpoderale. I sindaci e le autorità locali hanno disposto zone interdette e percorsi stradali chiusi al transito per consentire le operazioni di messa in sicurezza da parte della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e dei volontari, costretti a lavorare senza sosta per liberare scantinati, cortili e arterie di collegamento essenziali.

La dinamica barica a scala mediterranea mostra tuttavia il compimento di una transizione fondamentale. La depressione responsabile di piogge torrenziali, nubifragi e venti tempestosi ha finalmente abbandonato lo specchio di mare compreso tra il Golfo di Taranto, le coste ioniche calabresi e la Sicilia, scivolando rapidamente verso levante. Il minimo di bassa pressione si trova adesso collocato sulla Grecia, dove sta innescando una nuova fase di severo maltempo con rovesci diffusi e burrasche sulle isole dell’Egeo e sulle coste elleniche. Per la Calabria e la Sicilia questo trasloco verso est rappresenta la fine definitiva dell’ondata alluvionale, ponendo un termine netto a una sequenza di precipitazioni che ha rischiato di assumere proporzioni ancor più drammatiche. La pressione atmosferica sul Mediterraneo centrale è in costante ripresa, garantendo un’interruzione totale dei fenomeni violenti, sebbene il passaggio della perturbazione lasci in eredità una complessa circolazione di correnti settentrionali e terreni saturi d’acqua che richiederanno giorni di costante monitoraggio.

Mercoledì 14 ottobre tra freddo e raffiche impetuose di tramontana

L’allontanamento del centro depressionario non coincide immediatamente con un clima mite e confortevole. Nella giornata di mercoledì 14 ottobre, la differenza di pressione tra il promontorio anticiclonico in espansione dall’Europa occidentale e il ciclone attivo sulla Grecia fungerà da vero e proprio compressore barico, richiamando correnti di aria polare continentale direttamente dai Balcani. Sulle due regioni insisterà pertanto un robusto e sferzante vento di tramontana, pronto a soffiare con raffiche sostenute che lungo i crinali montuosi, sui valichi dell’Appennino Calabro, sull’Aspromonte, sulle Serre, sui Peloritani e nello stretto di Messina potranno superare agevolmente i sessanta o settanta chilometri orari. Questa ventilazione settentrionale manterrà il moto ondoso del mar Ionio e del basso Tirreno su livelli agitati o molto agitati, generando forti mareggiate sulle coste esposte ed estese difficoltà nei collegamenti marittimi verso le isole minori siciliane come le Eolie e le Egadi.

Dal punto di vista termico e sensoriale, la giornata di mercoledì regalerà un autentico sapore d’inverno anticipato. I termometri subiranno una flessione sensibile, portandosi su valori inferiori alle medie stagionali del periodo autunnale. Il costante flusso ventoso acuirà il fenomeno del wind chill, amplificando la percezione del freddo sia nei grandi centri urbani costieri come Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, Messina e Catania, sia soprattutto nei centri interni e collinari. Nelle valli interne della Sila, dell’Etna, dei Nebrodi e delle Madonie le temperature mattutine e serali scenderanno verso valori vicini alla singola cifra, inducendo la popolazione a rispolverare giacche pesanti e capi invernali. A fronte di questo quadro termico pungente e ventilato, il cielo si presenterà per larghi tratti limpido, terso e sgombro da nubi significative, salvo modesti addensamenti cumuliformi a ridosso dei versanti montani settentrionali che non daranno comunque luogo a precipitazioni organizzate.

Giovedì 15 ottobre arriva la tregua perfetta con sole e clima gradevole

Il consolidamento della struttura anticiclonica su tutto il Mezzogiorno troverà la sua massima espressione nella giornata di giovedì 15 ottobre, destinata a rivelarsi il momento più stabile e gradevole dell’intera settimana. I venti di tramontana, dopo aver imperversato con vigore nelle ventiquattro ore precedenti, tenderanno a placarsi gradualmente a partire dalle prime ore del mattino, attenuandosi fino a ridursi a brezze deboli o a locali regimi variabili sia sulle coste tirreniche che su quelle ioniche. La repentina attenuazione del vento favorirà una rapida distensione del moto ondoso, con mari che passeranno da mossi a poco mossi, consentendo la ripresa ordinaria della navigazione costiera e agevolando in modo decisivo gli interventi di rimozione del fango e di ripristino delle infrastrutture danneggiate nelle frazioni ioniche del Reggino.

Con la cessazione dei flussi freddi e l’irraggiamento solare garantito da un sole indisturbato da mattina a sera, la colonnina di mercurio farà registrare una sensibile risalita nei valori massimi. Le temperature diurne guadagneranno tra i tre e i cinque gradi rispetto al giorno precedente, attestandosi su livelli piacevolmente miti e tipici della più classica ottobrata mediterranea. Nelle pianure della Piana di Sibari, della Piana di Gioia Tauro, nella Conca d’Oro palermitana, nel Siracusano e nel Catanese si toccheranno punte comprese tra ventuno e ventiquattro gradi, offrendo condizioni ideali per le attività all’aria aperta, per la vita quotidiana e per le verifiche tecniche sul patrimonio edilizio e agricolo colpito dal maltempo. Le ore centrali di giovedì rappresenteranno una parentesi climatica rigenerante per l’intera cittadinanza di Calabria e Sicilia, regalando un meritato respiro dopo la paura e l’ansia generate dalle alluvioni lampo.

L’incognita del weekend tra venerdì 16 e nuove possibili insidie atlantiche

La stabilità atmosferica garantita dall’alta pressione non sembra purtroppo possedere le radici per una permanenza prolungata sul Mediterraneo centromeridionale. I centri di calcolo meteorologico internazionali delineano infatti una rapida mutazione della circolazione sinottica a partire da venerdì 16 ottobre, quando l’avamposto anticiclonico inizierà a cedere progressivamente sotto la spinta di un nuovo affondo depressionario di matrice nord-atlantica in discesa verso la penisola iberica e il golfo del Leone. Questo movimento favorirà un richiamo di correnti più umide e temperate di libeccio e scirocco, che causeranno un aumento della nuvolosità a partire dai quadranti occidentali della Sicilia e dal versante tirrenico calabrese, con i primi banchi nuvolosi stratiformi che veleranno il cielo già nel corso del pomeriggio.

Nel corso del fine settimana compreso tra sabato 17 e domenica 18 ottobre, la configurazione barica potrebbe tradursi nel ritorno di una fase di tempo instabile o localmente perturbato. Sebbene la traiettoria definitiva del fronte atlantico sia ancora soggetta a margini d’incertezza tipici delle previsioni a medio termine, cresce la probabilità di assistere a piogge sparse, rovesci intermittenti e temporali a spasso tra le coste tirreniche siciliane, l’arcipelago delle Eolie, il Cosentino e il Catanzarese tirrenico. Il quadro termico rimarrà su valori meno rigidi rispetto a mercoledì per effetto della ventilazione meridionale, ma l’umidità in costante crescita renderà il clima afoso sui litorali e grigio sui rilievi. Si raccomanda quindi di sfruttare appieno la finestra soleggiata tra mercoledì e giovedì, monitorando attentamente i successivi aggiornamenti previsionali per pianificare spostamenti ed eventi nel fine settimana.

Piogge record e terra fertile: scatta la stagione d’oro per funghi, castagne e noci

Se per i centri abitati di fondovalle e per la fascia costiera ionica le grandi piogge hanno rappresentato una sciagura idrogeologica, per l’immenso ecosistema boschivo e montano di Calabria e Sicilia l’acqua caduta nei giorni scorsi costituisce una linfa vitale senza precedenti. L’infiltrazione profonda dell’umidità nel terreno, combinata con il calore ancora accumulato dal suolo durante i mesi estivi e con l’imminente soleggiamento diurno, sta creando le condizioni biologiche perfette per la nascita dei funghi porcini, degli ovuli e delle innumerevoli specie micologiche che popolano i boschi della Sila, delle Serre Vibonesi, dell’Aspromonte, nonché i complessi montuosi dell’Etna, dei Nebrodi e delle Madonie. I micologi e gli esperti locali preannunciano l’avvio imminente di una stagione micologica straordinaria, destinata a raggiungere il suo culmine nelle prossime due o tre settimane con raccolti eccezionali sia in termini di quantità che di qualità.

Il mix di abbondanti piogge e giornate luminose rappresenta una manna dal cielo anche per il comparto agroforestale ed enogastronomico d’eccellenza che contraddistingue le due regioni. Entra nel vivo la raccolta delle castagne locali, un patrimonio inestimabile che vede nei castagneti calabresi del Reventino, delle Serre e dell’Aspromonte, così come nei versanti dell’Etna e dei monti Peloritani e Nebrodi, una risorsa economica e identitaria fortissima per le comunità montane. I ricci, ingrossati dalle precipitazioni autunnali, si stanno aprendo lasciando cadere frutti sani, polposi e ricchi di nutrienti, pronti per rifornire sagre, mercati e botteghe tradizionali. Parallelamente, si registra una produzione abbondante di noci locali, un altro tesoro delle coltivazioni collinari e vallive di cui Calabria e Sicilia sono ricchissime. I gusci presentano calibri generosi e gherigli compatti grazie all’idratazione ricevuta nelle fasi cruciali di maturazione. Per tutti gli appassionati cercatori e per i raccoglitori l’imperativo resta comunque quello della massima prudenza: i terreni montani e i pendii scoscesi sono tuttora intrisi d’acqua e instabili, motivo per cui è fondamentale frequentare i boschi con calzature adeguate, attrezzatura corretta e senso di responsabilità, rispettando le ordinanze comunali e le zone interdette per non intralciare i soccorsi e non correre inutili rischi.

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