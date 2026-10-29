Messina Volley, Milly Apruti: “Melilli ha obiettivi importanti, ma noi siamo in crescita e daremo il meglio in campo”

Terza trasferta consecutiva per il Messina Volley che, nella 3ª giornata del campionato di Serie B2 femminile, farà visita al Melilli Volley. Per le ragazze di Marcela Nielsen questo sarà un impegno importante contro una compagine a punteggio pieno in classifica e candidata al salto di categoria. Le peloritane provengono da due sconfitte consecutive, ma i progressi dettati dall’ultimo impegno di Gela sono da buon auspicio per i prossimi impegni delle giallo-blu.

A presentare il match di sabato alle ore 17.30 presso la palestra comunale di Melilli è la palleggiatrice giallo-blu Milly Apruti: “Giocare tre partite fuori casa è difficile, ma noi stiamo facendo un ottimo lavoro e prepararemo al meglio il match di Melilli. Di fronte ci troveremo una squadra con obiettivi importanti, ma io credo che abbiamo acquisito la consapevolezza di essere una squadra, di essere coese e possiamo giocare una buona pallavolo. Siamo una squadra molto giovane con ampi margini di miglioramento, ma anche molta inesperienza. Si è vista una grandissima crescita tra la prima e la seconda giornata e per questo voglio fare i complimenti alle mie compagne per la prova di carattere e, di conseguenza, prepareremo al meglio questa partita”.