Messina Volley, Basile: “contro il Terrasini daremo il massimo per cominciare al meglio la stagione”

Comincia in trasferta la stagione di Serie B2 per il Messina Volley che, sabato 17, farà visita al Volley Terrasini. Le ragazze di mister Marcela Nielsen provengono dal periodo di preparazione e da allenamenti congiunti ed amichevoli che hanno dato importanti segnali al tecnico italo/argentino. La trasferta di Palermo sarà la prima di tre consecutive, un importante test per la compagine del presidente Mario Rizzo.

A presentare il match del Pala Melina è l’opposto giallo-blu Barbora Basile: “Iniziamo con questa trasferta contro il Terrasini. In queste settimane abbiamo fatto vari allenamenti congiunti e allenamenti che ci hanno consentito di migliorare i nostri punti di forza. Già da questa partita dobbiamo fare vedere il lavoro fatto in queste settimane”. Circa la sua seconda stagione in maglia giallo-blu ha aggiunto: “Sono orgogliosa di vestire ancora questi colori e mi aspetto un impegno maggiore rispetto a quello dell’anno scorso, sia fisico che mentale. Spero, insieme alle mie compagne di dare grandi soddisfazioni alla società”.