Messina, Villa Sabin riapre al pubblico dopo la caduta di un albero: verifiche concluse

La Messina Social City informa che si sono concluse con esito positivo le verifiche tecniche sulla stabilità e sulla sicurezza del patrimonio arboreo di Villa Sabin. L’area verde è pertanto nuovamente fruibile dai cittadini e dalle famiglie. Gli accertamenti, avviati a seguito della caduta di un albero nei giorni scorsi e affidati ai tecnici di Messinaservizi Bene Comune, hanno consentito di verificare le condizioni delle alberature presenti e di effettuare gli interventi necessari a garantire la fruizione del parco in condizioni di sicurezza.

Il sindaco Federico Basile ringrazia Messinaservizi Bene Comune per la tempestività e l’impegno dimostrati nelle attività di verifica e messa in sicurezza. “Grazie a un lavoro di squadra tempestivo ed efficace, Villa Sabin torna a essere un punto di riferimento per la socialità del quartiere e dell’intera città. Ringraziamo ancora una volta i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante i giorni di chiusura precauzionale”, dichiara il Sindaco.