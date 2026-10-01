Messina, viale Annunziata al buio e attraversamento pedonale deteriorato: chiesto un intervento urgente

Un intervento urgente per ripristinare le condizioni di sicurezza stradale sul viale Annunziata, a Messina, nel tratto in prossimità del Centro Orchidea. È quanto chiedono il consigliere comunale Libero Gioveni e il consigliere della Quinta Circoscrizione Emanuele Maurotto, che hanno inviato una segnalazione al Comune di Messina, indirizzandola al Dipartimento Servizi Tecnici e al Dipartimento Servizi Manutentivi. Al centro della richiesta ci sono soprattutto due criticità: la scarsa illuminazione pubblica, descritta come spesso non funzionante, e il deterioramento dell’attraversamento pedonale, che renderebbero particolarmente rischioso il transito nelle ore serali e notturne.

Viale Annunziata, allarme sicurezza nei pressi del Centro Orchidea

Nella nota viene descritto un quadro ritenuto particolarmente serio sotto il profilo della sicurezza. Secondo quanto segnalato, nel tratto di viale Annunziata interessato dalla presenza del Centro Orchidea “insiste un gravissimo problema di sicurezza stradale”. Il primo nodo riguarda proprio l’illuminazione. La zona, si legge nella comunicazione, è attualmente priva di un sistema adeguato e i punti luce sarebbero spesso non funzionanti. Una situazione che, nelle ore serali e notturne, ridurrebbe sensibilmente la visibilità dei pedoni, aumentando il rischio per chi attraversa o percorre quel tratto di strada.

Attraversamento pedonale deteriorato

Alla questione dell’illuminazione si aggiunge quella della segnaletica orizzontale. Secondo Gioveni e Maurotto, il tratto non presenta più un attraversamento pedonale chiaramente visibile, perché la segnaletica si sarebbe progressivamente deteriorata nel tempo. Il problema, quindi, non riguarderebbe soltanto la mancanza di luce, ma anche l’assenza di un riferimento chiaro e sicuro per l’attraversamento dei pedoni. Due elementi che, messi insieme, renderebbero la zona particolarmente critica soprattutto nelle fasce orarie con minore visibilità.

“Situazione insostenibile per i residenti”

Nel documento viene sottolineato come la condizione attuale sia diventata ormai insostenibile per chi vive nella zona. I due consiglieri richiamano inoltre il fatto che il tratto sia stato interessato in passato da diversi incidenti stradali, uno dei quali con conseguenze mortali. Proprio questo precedente viene indicato come un ulteriore elemento che rende necessario intervenire in tempi rapidi, prima che possano verificarsi nuovi episodi.

La richiesta indirizzata al Comune punta quindi a sollecitare un’azione immediata sia sul fronte dell’illuminazione pubblica sia su quello della sicurezza pedonale.

La richiesta al Comune di Messina

Gioveni e Maurotto chiedono ai dipartimenti competenti del Comune di Messina di intervenire ciascuno per la propria parte. L’obiettivo è predisporre con urgenza tutte le misure necessarie per rimuovere le criticità segnalate e ristabilire condizioni adeguate di sicurezza nel tratto del viale Annunziata nei pressi del Centro Orchidea. La sollecitazione riguarda dunque il potenziamento o il ripristino dell’illuminazione e la sistemazione dell’attraversamento pedonale deteriorato.

Sicurezza stradale, attenzione puntata sull’Annunziata

La segnalazione riporta così al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale a Messina, con particolare riferimento alla tutela dei pedoni nei quartieri più trafficati. Nel caso del viale Annunziata, la combinazione tra scarsa visibilità e attraversamento poco riconoscibile viene indicata come una criticità da affrontare con urgenza. La richiesta di Libero Gioveni ed Emanuele Maurotto è quindi quella di un intervento rapido e concreto da parte dell’amministrazione comunale, affinché il tratto torni a essere adeguatamente illuminato e dotato di una segnaletica pedonale ben visibile.