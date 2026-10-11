Messina, via Don Blasco al buio e senza segnaletica: Cacciotto chiede interventi urgenti per la sicurezza

Illuminazione pubblica assente in un tratto, segnaletica orizzontale quasi inesistente e automobili che percorrono la strada a velocità elevate. Sono le principali criticità segnalate lungo via Don Blasco, a Messina, dal consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto, che chiede un intervento urgente dell’Amministrazione comunale per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni. L’importante arteria cittadina, destinata a svolgere un ruolo sempre più significativo nella mobilità urbana, ha registrato negli ultimi tempi un notevole incremento del traffico, favorito anche dall’apertura di diverse attività commerciali lungo il percorso. Una crescita dei flussi veicolari che, secondo il consigliere, rende ancora più necessario affrontare le carenze presenti. “Via Don Blasco è una strada fondamentale per la nostra viabilità, ma oggi rappresenta una fonte costante di pericolo per i cittadini. L’Amministrazione Comunale intervenga con urgenza per metterla in sicurezza.” È l’appello lanciato da Cacciotto, che richiama l’attenzione sulle condizioni dell’infrastruttura e sulla necessità di intervenire prima che le criticità possano avere conseguenze per gli utenti della strada.

Illuminazione spenta, segnaletica carente e velocità elevate

Tra le problematiche evidenziate dal consigliere figura innanzitutto la mancanza di illuminazione pubblica in un tratto di via Don Blasco, dove l’impianto risulta spento da tempo, lasciando la carreggiata completamente al buio nelle ore notturne. Una situazione che, secondo Cacciotto, compromette la visibilità e aumenta i rischi per chi percorre la strada. A questa criticità si aggiungono le condizioni della segnaletica orizzontale, descritta come pressoché assente o completamente sbiadita in diversi punti. Il consigliere sottolinea come la presenza di indicazioni chiare e facilmente riconoscibili rappresenti un requisito minimo per garantire una circolazione sicura. Un’ulteriore questione riguarda la velocità dei veicoli: la lunghezza dell’arteria favorirebbe infatti comportamenti di guida caratterizzati da andature elevate. Per questo Cacciotto ritiene opportuno valutare l’installazione di appositi dispositivi per la riduzione della velocità, una proposta già affrontata nel corso delle discussioni del Consiglio della Terza Circoscrizione. Tre aspetti distinti, ma strettamente collegati, sui quali viene sollecitata una risposta concreta da parte dell’Amministrazione comunale.

Una strada strategica per Messina, l’appello al Comune

La richiesta di intervento non mette in discussione l’importanza di via Don Blasco per il sistema della mobilità messinese. Al contrario, Cacciotto riconosce i benefici che l’arteria sta già producendo in termini di alleggerimento del traffico nelle strade del centro cittadino, destinati a consolidarsi ulteriormente una volta completata l’opera. Proprio il ruolo strategico della strada e l’aumento dei veicoli che quotidianamente la percorrono rendono però indispensabile, secondo il consigliere, un’attenzione particolare alle condizioni di sicurezza. L’obiettivo è garantire che il miglioramento della viabilità sia accompagnato da interventi adeguati a proteggere automobilisti e pedoni, evitando che un’infrastruttura pensata per agevolare gli spostamenti possa trasformarsi in una fonte di rischio. “Se da un lato sono evidenti i benefici viabili che la Via Don Blasco apporta alla città, dall’altro è doveroso garantire che sia una strada sicura sotto ogni punto di vista”, conclude Cacciotto, ribadendo la necessità di una risposta tempestiva da parte del Comune. “Mi auguro un’azione risolutiva da parte dell’Amministrazione Comunale a tutela dell’incolumità pubblica.”