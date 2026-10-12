Messina, UniMe Welcome Fest: due giorni di musica, spettacoli e divertimento al Rettorato | PROGRAMMA

È stato definito il programma di UniMe Welcome Fest, il festival di benvenuto dell’Università di Messina in programma mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre, dalle 16 alle 23, nel Cortile del Rettorato. L’iniziativa, nata come evoluzione del tradizionale Welcome Day, accompagnerà gli studenti dentro la comunità universitaria attraverso due giornate di orientamento, informazione, partecipazione e intrattenimento. Il festival sarà aperto anche agli studenti delle scuole superiori, alle associazioni studentesche e alla città, con l’obiettivo di trasformare il Rettorato in uno spazio vivo di incontro e condivisione.

In entrambe le giornate saranno attive le aree informative dedicate ai servizi dell’Ateneo

Dalle 16, in entrambe le giornate, saranno attive le aree informative dedicate ai servizi dell’Ateneo. Studentesse e studenti potranno conoscere da vicino opportunità, strumenti e attività messi a disposizione da UniMe: orientamento e Welcome Point, segreterie, servizi e agevolazioni, International Point/Erasmus, Centro di Ricerca e Intervento Psicologico, servizi per Disabilità e DSA, Centro Linguistico, Sistema Bibliotecario e UniMe Sport. Sarà presente anche l’info stand dell’ERSU Messina, Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, insieme all’Area Associazioni Studentesche UniMe, pensata per favorire l’incontro tra matricole, studenti già iscritti e realtà associative dell’Ateneo.

Il pomeriggio sarà accompagnato dall’animazione di Radio UniVersoMe

Il pomeriggio sarà accompagnato dall’animazione di Radio UniVersoMe, con musica, interviste e collegamenti dal vivo. A partire dalle 17:00, le associazioni studentesche proporranno attività negli stand, giochi, quiz e tornei: da “Welcome to’ ME – Messina è casa tua” dell’Associazione Astra a “Conosci Uni & ME” dell’Associazione M31, da “UniMe Fest”dell’Associazione UDU a “UniMe level up: l’interactive info show per le matricole” dell’Associazione Morgana, fino al torneo di calcio balilla curato dall’Associazione Obiettivo Studenti Messina. Alle 18.45, è previsto il saluto istituzionale della Rettrice e dei Prorettori dal palco, rivolto alle matricole, agli studenti e alla comunità universitaria. Dalle 19 il festival si sposterà sul palco principale, con il programma serale dedicato a contest, musica dal vivo e DJ set, è prevista un’area ristoro.

La prima giornata, mercoledì 14 ottobre, si aprirà alle 19:00 con UniMe’s Got Talent, a cura dell’Associazione Controcorrente. Alle 21:30 salirà sul palco Fabri-T, artista messinese che unisce scrittura, melodia e sonorità contemporanee. Alle 22:00 chiuderà la serata il DJ set di Angemi, a cura delle associazioni Atreju, Orum e Claud. Angemi, DJ e producer catanese, è tra i nomi italiani più riconoscibili della scena elettronica internazionale.

La seconda giornata, giovedì 15 ottobre, prenderà il via alle 19:00 con la premiazione del quiz con i giocatori dell’ACR Messina, a cura dell’Associazione M31. Alle 19:30 sarà la volta di Albert Mud, DJ che aprirà la parte musicale della serata. Alle 20:45 salirà sul palco CMQMARTINA, cantautrice capace di intrecciare pop, elettronica e cultura club in un linguaggio personale e generazionale. Alle 22:00 chiuderà il festival Fenoaltea, progetto elettronico nato a Palermo, con un set che porterà nel Cortile del Rettorato sonorità legate alla ricerca musicale contemporanea e alla scena club.

Durante le due giornate sarà attiva anche un’area ristoro, pensata per rendere il Cortile del Rettorato uno spazio ancora più accogliente, dove fermarsi, incontrarsi e vivere il festival anche come momento di socialità. L’accesso a UniMe Welcome Fest è gratuito, previa registrazione e download del biglietto digitale. Per partecipare alle serata del 14 e 15 ottobre è possibile prenotare i biglietti gratuiti al link: https://code.unime.it/events/. L’Università invita studenti, partecipanti e cittadinanza a raggiungere il Rettorato utilizzando i mezzi pubblici.