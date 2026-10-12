Messina: tutto pronto per il concerto di Ligabue al PalaRescifina, le modifiche alla viabilità | DETTAGLI

Il Comune di Messina – Dipartimento Mobilità Urbana, in occasione del concerto di Ligabue, in programma mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 21 al PalaRescifina, in località San Filippo, ha disposto modifiche alla viabilità per consentire il regolare svolgimento dell’evento e garantire la sicurezza durante le fasi di afflusso e deflusso del pubblico. I provvedimenti saranno in vigore dalle ore 16.30 del 14 ottobre alle ore 3 del 15 ottobre e, ove previsto, comunque fino a cessate esigenze.

Divieti di sosta e di transito

In via degli Agrumi (strada arginale), nel tratto compreso tra via Sacra Famiglia e il “Parcheggio giallo”, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati e il divieto di transito veicolare nella direzione mare-monte. L’accesso sarà regolamentato dalla Polizia Municipale, con apposite barriere in corrispondenza dell’intersezione con via Sacra Famiglia. Nello stesso tratto, in direzione monte-mare, sarà vietato il transito veicolare in corrispondenza del varco di accesso al “Parcheggio giallo”, a monte del PalaRescifina. Saranno collocate barriere e predisposti presidi a cura dell’organizzazione. Sarà consentito il passaggio dei veicoli autorizzati. In via Sacra Famiglia, nel tratto compreso tra via degli Agrumi e via 1 A, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, per consentire il transito degli autobus ATM. Dalle ore 18.30 del 14 ottobre alle ore 3 del 15 ottobre, e comunque fino a cessate esigenze, sarà inoltre vietato il transito veicolare nella strada di collegamento tra la strada comunale San Filippo Superiore–contrada Baglio e il “Parcheggio verde” dello stadio “Franco Scoglio”. La chiusura sarà attuata mediante barriere e presidi a cura e spese della società organizzatrice.

Percorso di accesso ai parcheggi del PalaRescifina

Per raggiungere le aree di parcheggio di pertinenza del PalaRescifina, i ciclomotori, i motocicli, le autovetture degli spettatori e i veicoli dell’organizzazione muniti dell’apposito contrassegno dovranno seguire il seguente itinerario: via A. Celi – via N. Carosio (strada di accesso allo svincolo autostradale) – strada perimetrale dello stadio “Franco Scoglio” – via degli Agrumi (strada arginale), lato nord. Lungo via degli Agrumi, nel tratto compreso tra via Sacra Famiglia e il varco di accesso al “Parcheggio giallo”, sarà collocata una transennatura longitudinale per separare il percorso pedonale, sul lato sud della strada, dalla corsia sul lato nord, destinata al transito dei veicoli autorizzati e dei mezzi diretti alle aree di parcheggio del PalaRescifina.

Dove parcheggiare

Per gli spettatori che raggiungeranno il concerto in auto, la sosta sarà consentita, fino a esaurimento dei posti disponibili, nelle aree di parcheggio “gialla” dello stadio “Franco Scoglio” e nelle aree di parcheggio di pertinenza del PalaRescifina, secondo le modalità di accesso previste. Nelle aree di parcheggio del PalaRescifina potranno sostare anche i ciclomotori, i motocicli e i veicoli dell’organizzazione muniti di apposito contrassegno rilasciato dalla stessa organizzazione. Gli autoveicoli degli spettatori potranno accedere alle aree loro riservate con l’apposito contrassegno, ove previsto.

Parcheggio degli autobus provenienti da fuori Messina

Gli autobus provenienti da località esterne al territorio comunale saranno destinati alla sosta nel tratto di via degli Agrumi in prossimità della Tribuna Stampa. Una volta esauriti i posti disponibili, potranno essere utilizzati gli stalli dell’area di parcheggio “ospiti” (area verde) dello stadio “Franco Scoglio”. Il comune invita gli spettatori a “programmare per tempo gli spostamenti, a rispettare la segnaletica temporanea e le indicazioni del personale preposto e a utilizzare i percorsi e le aree di parcheggio assegnati, al fine di agevolare la circolazione e raggiungere l’impianto in condizioni di sicurezza”.