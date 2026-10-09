Messina, tragico incidente sull’A20 a Capo d’Orlando: furgone precipita da un viadotto, un morto e un ferito

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella serata di oggi sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza di Capo d’Orlando, nel Messinese. Il bilancio è tragico: un uomo ha perso la vita e un altro è rimasto ferito. Le due persone coinvolte, entrambe operai presso un’impresa, viaggiavano a bordo di un furgone lungo la carreggiata in direzione Palermo, quando, per cause ancora da accertare, il mezzo è uscito di strada. La dinamica dell’incidente è particolarmente grave. Il furgone è uscito dalla sede autostradale ed è precipitato dal viadotto Vina, terminando la propria corsa nello spiazzo di un’abitazione.

Soccorsi sul posto: intervengono 118, Polizia stradale e Vigili del Fuoco

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze del 118, gli agenti della Polizia stradale di Sant’Agata di Militello e i Vigili del Fuoco. Resta da chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e cosa abbia provocato l’uscita di strada del furgone lungo il tratto autostradale. Il tragico incidente sull’A20 in direzione Palermo, nel territorio di Capo d’Orlando, ha dunque provocato una vittima e un ferito, entrambi lavoratori che si trovavano a bordo dello stesso mezzo.