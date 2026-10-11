Messina, tragedia a Caronia: incendio in un appartamento, trovato un corpo carbonizzato

Tragedia a Caronia, in provincia di Messina, dove un incendio divampato all’interno di un appartamento ha provocato la morte di un uomo, classe 1937. Il corpo della vittima è stato rinvenuto carbonizzato durante l’intervento dei Vigili del Fuoco. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, domenica 11 ottobre 2026. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sant’Agata di Militello, appartenente al Comando provinciale di Messina, con il supporto di un’autopompa serbatoio (APS) e di un mezzo fuoristrada Pickup dotato di modulo antincendio.

Incendio a Caronia, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Una volta raggiunto l’appartamento interessato dalle fiamme, i soccorritori hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento dell’incendio e di evacuazione dei fumi caldi. L’intervento ha consentito di circoscrivere il rogo, evitando che le fiamme si propagassero agli edifici adiacenti. Purtroppo, durante le operazioni, è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo. Per la vittima non c’è stato nulla da fare. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle cause dell’incendio e sulla dinamica della tragedia.