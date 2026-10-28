Messina, traffico bloccato sull’A18 tra Roccalumera e Tremestieri: camion in avaria, lunghe code

Mattinata di forti disagi sull’autostrada A18 Messina-Catania, dove il traffico è rimasto bloccato per oltre un’ora tra gli svincoli di Roccalumera e Tremestieri a causa di un camion in avaria. Il guasto al mezzo pesante ha provocato lunghe code e rallentamenti, con ripercussioni sulla circolazione in entrambe le direzioni. Il camion ha interrotto la propria marcia in prossimità di un tratto autostradale nel quale, per consentire lo svolgimento dei lavori, è stato istituito il doppio senso di circolazione. Una circostanza che ha reso particolarmente complicata la situazione, determinando il blocco del traffico anche nella direzione opposta.

A18 Messina-Catania, camion in panne e traffico paralizzato

L’avaria del mezzo pesante ha causato il blocco della circolazione per oltre un’ora, creando notevoli difficoltà agli automobilisti in transito lungo l’A18 tra Roccalumera e Tremestieri. La presenza del camion fermo in prossimità del tratto interessato dai lavori, dove i veicoli procedono a doppio senso di marcia, ha impedito il regolare deflusso del traffico, provocando disagi in entrambe le direzioni dell’autostrada. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per gestire la situazione e seguire le operazioni necessarie al ripristino della circolazione.

Camion rimosso, traffico verso la normalità

Dopo oltre un’ora di blocco, il mezzo pesante è stato rimosso, consentendo la progressiva ripresa della circolazione. Il traffico sta tornando gradualmente alla normalità, anche se lo smaltimento delle code accumulate durante il fermo del camion richiede tempo. Si avvia così alla conclusione una mattinata particolarmente difficile per gli automobilisti che percorrono l’autostrada Messina-Catania, rimasti coinvolti nei disagi causati dall’avaria del mezzo pesante in un tratto già interessato da limitazioni alla circolazione per la presenza dei cantieri.