Messina, Torrente Portella Arena: pubblicato il PAUR, riparte l’iter per la messa in sicurezza

Riparte ufficialmente l’iter per la messa in sicurezza e la riqualificazione del Torrente Portella Arena, a Messina. Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, il PAUR, è stato pubblicato sul Portale di Valutazione Ambientale della Regione Siciliana ed è già stato notificato agli enti preposti, chiamati adesso a esprimere i pareri di competenza. Si tratta di un passaggio rilevante per un procedimento che, secondo quanto evidenziato dal consigliere della V Municipalità Emanuele Maurotto, era fermo da troppo tempo e che riguarda direttamente la sicurezza del territorio e dei residenti.

Torrente Portella Arena, pubblicato il PAUR

La pubblicazione del PAUR rappresenta dunque il nuovo punto di partenza del procedimento amministrativo legato agli interventi sul Torrente Portella Arena. Il provvedimento è stato inserito ufficialmente sul portale regionale dedicato alla Valutazione Ambientale e, contestualmente, notificato agli enti competenti. Da questo momento l’iter può quindi proseguire attraverso i successivi passaggi previsti per l’acquisizione dei pareri necessari. A rendere nota la novità è stato il consigliere della V Municipalità del Comune di Messina, Emanuele Maurotto, che da tempo segue la vicenda e le questioni legate alla salvaguardia dell’area.

Maurotto: “finalmente si sblocca un percorso burocratico fermo da troppo tempo”

Maurotto ha accolto con soddisfazione la pubblicazione del provvedimento, sottolineando il valore amministrativo e territoriale del passaggio appena compiuto. “La pubblicazione del PAUR e la formale notifica agli enti rappresentano un passaggio decisivo che finalmente sblocca un percorso burocratico fermo da troppo tempo», dichiara il consigliere Maurotto. «È una notizia che la comunità attendeva con urgenza e che accetto con grande entusiasmo, perché dimostra che la costante attenzione sul tema porta a risultati concreti”. Il riferimento è a un percorso che riguarda la sicurezza idrogeologica, la riqualificazione dell’area e la tutela delle persone che vivono nelle zone interessate dal torrente.

Un passaggio importante, ma l’iter non è ancora concluso

La pubblicazione del PAUR, tuttavia, non viene indicata come il punto conclusivo del procedimento. Lo stesso Maurotto chiarisce come il nuovo passaggio rappresenti soltanto una tappa di un iter che richiederà ancora attenzione e monitoraggio. Il consigliere della V Municipalità insiste in particolare sulla necessità di seguire ogni fase del procedimento fino alla realizzazione definitiva dell’intervento. “Questo è un passo avanti fondamentale, ma non rappresenta punto d’arrivo. Continuerò a monitorare ogni singola fase del procedimento con la massima fermezza. Non intendo fermarmi né abbassare la guardia: darò battaglia in ogni sede opportuna finché l’opera non sarà definitivamente e interamente realizzata. La sicurezza dei residenti e la tutela del nostro territorio rimangono una priorità assoluta e non negoziabile”.

Messina, attenzione puntata sulla sicurezza del Torrente Portella Arena

La questione del Torrente Portella Arena torna così al centro dell’attenzione amministrativa con un passaggio che consente al procedimento di riprendere formalmente il proprio corso. La notifica agli enti competenti apre adesso la fase successiva, durante la quale dovranno essere acquisiti i pareri previsti dall’iter. Il percorso resta quindi ancora aperto, ma la pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale segna un avanzamento concreto rispetto alla fase di stallo denunciata nei mesi precedenti. Per Maurotto, che ha seguito da vicino l’evoluzione della vicenda, l’obiettivo resta quello di arrivare alla realizzazione completa degli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione, mantenendo alta l’attenzione su ogni ulteriore passaggio amministrativo.